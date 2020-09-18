Бондаренко готов нести полную ответственность за вспышки коронавируса.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не возглавлял бунт мэров, а в городе ситуация с коронавирусом полностью контролируемая.

Об этом шла речь в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть"18 сентября.

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Это были не мои отношения с президентом. Я хотел бы услышать диалог мой, представителя местной общины, и правительства. Я хотел бы услышать министра здравоохранения, что он предложит нам. Я хотел бы увидеть те ИВЛы, которые Кабинет министров привез. А Черкассы не получили их ни одного. Мы недополучили 150 млн грн в наш бюджет и 98 млн грн нашего бюджета при бюджете развития 450 млн грн потратили на борьбу с COVID. Мы купили ангеограф, купили ИВЛы, рентген-установки. Но мы не услышали диалога с правительством, - объяснил он конфликт с центральной властью.

По словам чиновника, простые громады и села не увидели от государства помощи во время карантина из-за эпидемии.

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У меня такое впечатление, что, наверное, министр здравоохранения занят как раз выборами в Одесский областной совет. Он сомневается в своей должности, наверное, сколько он пробудет на этом посту, вот и баллотируется. А я хотел бы услышать от него, что он сделал для городских голов, для регионов, для простой громады, для села. Сколько ИВЛов мы получили, какая помощь от государства, где тот фонд 60 млн гривен. Потому что я что-то не понял, где он делся. Как раз хотел, чтобы народные депутаты нам городским головам сказали, где он делся этот фонд, - добавил мэр Черкасс.

По словам городского головы, в Черкассах ситуация с распространением коронавируса контролируемая, но от правительства нет плана дальнейших действий.

Мы до сих пор не поняли, какую мы получим компенсацию за то, что мы первые остановили общественный транспорт, запретили торговлю в ресторанах и кафе, магазинах. Понятно, что мы первые и открыли это. Потому что мы придерживались всех этих норм. Но в течение полутора месяца я хотел бы увидеть четкий план действий от правительства. Скажу по-народному, мне кажется, этому правительству уже пора. Сейчас опять нет диалога. Правительство должно иметь четкий план действий, что делать в той или иной ситуации, а мы как городские головы и председателя РГА должны четко это выполнять. Но выполнять должны то, что не противоречит Конституции и не противоречит Закону Украины о местном самоуправлении, - резюмировал Бондаренко.

В чем причина конфликта между мэром Черкасс и президентом Зеленским

20 мая на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко с решением о смягчении карантинных ограничений повел себя некорректно.

"Я даже не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали, это - право народа... Я думаю, что он себя вел некорректно", - сказал он.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в ответ на слова Зеленского сказал, что уголовные дела против него возбуждены из-за политической деятельности.

"Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их поднимали за мои политическую деятельность, в частности за то, что вы стали президентом", – сказал Бондаренко. Кроме того, он отметил, что Зеленскому на местных выборах в Черкассах «нечего ловить».

«Сколько бы вы мне «приветов» не передавали, я хочу сказать, что вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы там рассказываете, что это ваше принципиальное дело. Мы вас здесь ждем, господин президент», – отметил мэр Черкасс.

Впоследствии стало известно, что Бондаренко подал в Печерский райсуд Киева иск на президента Украины Владимира Зеленского о защите чести и достоинства и деловой репутации после того, как он назвал мэра города "бандитом".

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Автор: Наталия Печиборщ