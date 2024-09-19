По словам Безуглой, у нее остается допуск к государственной тайне.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук надеется, что после перевода для работы в другой парламентский комитет народный депутат Марьяна Безуглая "сможет себя реализовать". Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о переходе Безуглой в другой парламентский комитет.

"Вы знаете прекрасно эту всю историю об определенных конфликтах, в том числе, конфликты в пределах того комитета, в котором она находилась. И мне кажется, что это такое Соломоново решение: когда мы имели возможность удовлетворить в конце концов и ее желание уйти из комитета, и желание комитета, чтобы она оттуда ушла. И она была перенаправлена в другой комитет, где, надеюсь, сможет себя реализовать", - отметил спикер.

Сама же Безуглая во время брифинга отметила, что это был "по собственному заявлению переход" в другой комитет. Также она выразила мнение, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в состав которого она входила, - уже "труп", и "больших проектов" там уже нет.

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"Для себя я решила, учитывая все те токсичные процессы, происходящие в комитете, заручиться еще поддержкой партнеров для того, чтобы развивать именно демократический гражданский надзор и контроль за сектором нацбезопасности и обороны. И добиться тех институциональных изменений, на которых я постоянно настаиваю", - сказала депутат.

Безуглая также отметила, что у нее "остается допуск к государственной тайне того же уровня". "Также я кооперируюсь с рядом временных следственных и специальных комиссий для того, чтобы продолжать работу", - добавила парламентарий.

Марьяна Безуглая - что о ней надо знать

Как сообщал УНИАН, Безуглая известна, в частности своими заявлениями "против" главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. В частности, в ноябре прошлого года она требовала его отставки "из-за отсутствия плана замысла на 2024 год".

Далее она критиковала Александра Сырского, который сменил Залужного на посту главнокомандующего ВСУ.

В июле члены Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны проголосовали за то, чтобы подготовить постановление об исключении Безуглой из своего состава. В начале сентября парламент не проголосовал за отзыв Безуглой с должности заместителя председателя этого комитета, а уже 17 сентября она сама попросилась из комитета и написала заявление на увольнение.

Ранее сегодня, 19 сентября, Верховная Рада уволила Безуглую с должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что "за" проголосовали 252 парламентария. Он добавил, что Безуглую перевели в члены Комитета по вопросам внешней политики.

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