Любое решение о том, когда и при каких условиях эти переговоры начнутся, должен принимать Киев.

Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность более тесных связей между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой.

Об этом The Wall Street Journal анонимно рассказали представители правительств трех стран. Как отмечает издание, на прошлой неделе британский премьер-министр Риши Сунак предложил план соглашения, благодаря которому Украина получит более широкий доступ к передовой военной технике, оружию и боеприпасам для обороны после завершения войны. По его словам, этот план обсудят на саммите НАТО в июле.

По словам французских, немецких и британских чиновников, Франция и Германия поддержали эту инициативу. Они видят в ней способ укрепить доверие к Украине и подтолкнуть власти страны к мирным переговорам.

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Другая цель предложенной договоренности - повлиять на Россию, рассказал британский источник газеты. Если Россия увидит, что Запад в будущем готов расширить военную помощь Украине, это убедит Москву в том, что она не сможет достичь своих военных целей, пояснил он.

При этом источники The Wall Street Journal заявили, что любое решение о том, когда и при каких условиях эти переговоры начнутся, должен принимать Киев.

Инициативы о мире между Украиной и РФ

В ходе февральской поездки Владимира Зеленского в Европу президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на трехсторонней встрече в Париже пытались убедить президента Украины начать мирные переговоры с Россией.

24 февраля Пекин представил документ под названием "позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". В списке из 12 пунктов власти Поднебесной заявили о необходимости "уважения суверенитета всех стран", прекращения боевых действий, возобновления мирных переговоров, отмены санкций и т.п. Никаких конкретных путей достижения желаемого представлено не было.

В Белом доме, комментируя "мирный план" Китая, отметили, что война в Украине может закончиться хоть завтра, если Путин сделает соответствующий выбор.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что представленный Пекином документ нельзя считать мирным планом.