Украинский МИД направил ноту протеста руководству агентства.

В МИД Украины осудили решение МАГАТЭ о выводе своих экспертов из захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции через оккупированные территории Украины и направило ноту протеста руководству агентства.

Об этом говорится в комментарии МИД, который обнародовало ведомство сегодня на своем официальном сайте.

"Россия целенаправленно создает искусственные преграды для деятельности международных организаций в Украине, заставляя их нарушать украинское законодательство, двусторонние соглашения с Украиной, а также пренебрегать резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН. Ситуация на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции стала особым примером такого российского шантажа", - отмечает МИД.

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В ведомстве подчеркивают, что Россия фактически заставила сотрудников МАГАТЭ находиться на станции без ротации 80 дней, что значительно превышает запланированный срок, держа людей под беспрецедентным психологическим давлением, в зоне повышенных рисков.

"Москва фактически лишила международных экспертов свободы передвижения и использовала их как инструмент политического давления на международное сообщество. Украина неоднократно предлагала безопасный и законный маршрут ротации через подконтрольную территорию. Однако Москва систематически отказывала МАГАТЭ в предоставлении гарантий безопасности по этим условиям. Кремль намеренно блокировал безопасный выезд специалистов через подконтрольную Украине территорию, заставляя Агентство согласиться на российские условия", - констатирует украинское внешнеполитическое ведомство.

В комментарии МИД отмечает, что действия МАГАТЭ Украина расценивает "не как ротацию экспертов на ЗАЭС, а как гуманитарную эвакуацию в условиях угрозы жизни и здоровью людей, которые являются сотрудниками Агентства".

Как сообщается, Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства и предостерегает от повторения любых подобных действий в будущем. Украинская сторона также вынесет вопрос беспрецедентного шантажа РФ на заседание Совета управляющих МАГАТЭ уже в ближайшие дни.

"Подчеркиваем, что деятельность международных организаций на территории Украины, особенно в условиях агрессивной войны, должна осуществляться исключительно в соответствии с украинским законодательством, нормами международного права и принципами ООН", - подчеркивают в МИД.

Также отмечается, что только прекращение российского ядерного шантажа и возвращение ЗАЭС под контроль законного владельца - Украины - позволит обеспечить там реальный мониторинг со стороны МАГАТЭ и гарантировать ядерную безопасность в Европе.

Украина призывает международные организации занять твердую позицию, отказаться от выполнения навязанных Россией условий и принять меры для сохранения собственного авторитета, независимости и беспристрастности.

Что известно о МАГАТЭ и их миссии на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, в конце февраля журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что МАГАТЭ будет проводить ротацию своей миссии на Запорожской АЭС исключительно через оккупированную Россией территорию Украины - вероятно, через Крым.

Он подчеркнул, что это будет происходить без согласия Украины и вопреки предупреждениям ЕС.

1 марта Йозвяк подтвердил, что МАГАТЭ осуществило замену своих представителей на ЗАЭС через оккупированные Россией территории без согласования с Украиной.

В середине февраля главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков во время брифинга сообщил, что эксперты МАГАТЭ, которые приехали для замены коллег на Запорожской АЭС, были атакованы российским дроном 10 декабря 2024 года. Их коллеги, как отмечал Кориков, находятся на территории станции уже два месяца, но из-за агрессивных действий РФ их ротацию откладывают.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты в Запорожской области дроном атаковали конвой МАГАТЭ. В частности, удар был нанесен по одному из автомобилей колонны.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку "неприемлемой".

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