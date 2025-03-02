Произошло это, несмотря на предупреждение со стороны Евросоюза.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), похоже, впервые провело ротацию своих наблюдателей на временно оккупированной Запорожской АЭС без согласования с Украиной.

Слухи о вероятности такого развития событий появились еще 28 февраля. Тогда журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что МАГАТЭ будет проводить ротацию своей миссии на Запорожской АЭС исключительно через оккупированную Россией территорию Украины – вероятно, через Крым.

"Без согласия Украины и вопреки предупреждениям ЕС. Дерзкий шаг для Р. Гросси, который стремится стать следующим Генеральным секретарем ООН", – написал он тогда.

Видео дня

1 марта Йозвяк подтвердил, что это таки произошло:

"Произошло то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ разместило свой персонал на территории Запорожской АЭС через оккупированные Россией территории без согласования с Украиной".

Оккупация ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года – фактически с первых дней полномасштабного вторжения в Украину. За это время россияне серьезно милитаризировали станцию, звучали сообщения о том, что там находятся не только военные РФ, но и их техника, что является серьезным нарушением.

Кроме того, из-за действий оккупантов станция не раз оказывалась на грани блэкаута. Так, 11 февраля в Минэнерго сообщали, что в результате вражеских обстрелов была обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Вас также могут заинтересовать новости: