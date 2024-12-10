Удар был нанесен по одному из автомобилей колонны.

Российские Российские оккупационные войска атаковали конвой МАГАТЭ на Запорожье. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"На дороге в Запорожской области – регионе, где Россия продолжает незаконно удерживать захваченную ею атомную электростанцию, – российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, задачей которого является обеспечение ядерной безопасности во всем мире", – говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен по одному из автомобилей колонны. К счастью, жертв и пострадавших нет.

"Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства акцентировал, что этот инцидент требует "четкой и решительной реакции" как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров.

"Молчание или бездействие будут только поощрять дальнейшие преступления", – добавил он.

В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку "неприемлемой":

"Беспилотник атаковал и серьезно повредил официальный автомобиль МАГАТЭ на пути к Запорожской атомной электростанции сегодня, что Рафаэль Гросси осудил как "неприемлемую" атаку на сотрудников Агентства, которые работают над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта", – говорится в заявлении МАГАТЭ.

Атаки РФ по Украине

Днем 10 декабря российские террористы нанесли удар по Запорожью. Враг атаковал центр города баллистической ракетой – вероятно, "Искандером", заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По состоянию на 20:00 было известно о трех погибших и 20 пострадавших в результате российского удара. 13 человек оказались в больнице, семеро от госпитализации отказались.

Среди пострадавших и 5-летняя девочка. Ребенку медики оказали помощь на месте.

Вас также могут заинтересовать новости: