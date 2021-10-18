Галина Третьякова заявила, что любит людей, а врагов уважает.

В парламенте произошла перепалка между депутатом от "Слуги народа", главой Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой и сопредседателем депутатской группы "За будущее" Тарасом Батенко.

Как передает корреспондент УНИАН, спор между депутатами возник на заседании Согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов.

Батенко призвал правоохранительные органы провести открытое расследование обстоятельств смерти депутата Антона Полякова, который входил в состав группы "За будущее".

Также он обратился к руководству фракции "СН" по поводу высказываний Третьяковой, мол, как она может отвечать за социальную политику и при этом "ненавидеть людей".

В свою очередь Третьякова обвинила Батенко в якобы невыплате зарплат работникам своего офиса.

При этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук перебил ее, отметив, что на заседании Согласительного совета необходимо выступать по законопроектам.

Обращаясь к Батенко, Третьякова сказала: "Что касается ваших выпадов, то хочу сказать, что я люблю людей и вас также, и уважаю врагов".

Смерть Полякова и скандальные высказывания Третьяковой

Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы "Партия "За будущее" Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медикам "скорой" не удалось реанимировать его.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть". В полиции рассматривают несколько версий смерти – хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.

Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Позже в МВД заявили, что экспертизой подтверждено наличие в крови умершего алкоголя и метадона.

После того, как стало известно о смерти Полякова, Третьякова в чате фракции написала: "На одного врага меньше". Позже на заседании ВР, вместо извинений, она пыталась убедить, что была права.

После этого все фракции подписали письмо в Регламентный комитет ВР, в котором просят на 5 дней отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях.

В группе "За будущее" настаивают на отзыве Третьяковой с поста председателя профильного комитета.

Фракция "Слуга народа" сегодня планирует рассмотреть вопрос относительно высказываний Третьяковой о смерти Полякова.

Автор: Надя Пришляк