Заместитель министра здравоохранения заверил, что к осени в Украине будет совсем другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемии.

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач и кандидат на пост главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина никогда не будет готова к эпидемиям, если продолжит стоять в очередях за вакцинами, поэтому «нам нужно собственное производство иммунобиологических препаратов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании парламента перед голосованием за представление главы правительства Дениса Шмыгаля относительно назначения его на должность министра здравоохранения.

«Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемии. Будут полностью пересмотрены подходы к радиационным и химическим угрозам», - заявил он.

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По словам Ляшко, Украина никогда не будет готова к эпидемиям, если продолжит стоять в очередях за вакцинами, поэтому «нам нужно собственное производство иммунобиологических препаратов». «Именно это станет первым шагом к фармацевтической независимости Украины», - подчеркнул он.

Также, по словам Ляшко, Минздрав определит перечень критически важных медикаментов, предложит устойчивый государственный заказ, чтобы инвесторы могли развернуть для их производства мощности именно в Украине и приоритетно предоставляли эту продукцию именно для наших граждан.

«Еще одна задача - ликвидировать финансовое бремя украинцев, которые лечат хронические болезни и продолжают, к сожалению, покупать лекарства в аптеках», - добавил он.

Ляшко также заверил, что расширение программы "Доступные лекарства" на новые заболевания будет уже в этом году, и для этого есть четкий план. «Мы четко должны понимать, какие медицинские услуги и лекарства мы можем достичь, а также иметь варианты - как и за сколько покрываются услуги за пределами программы медицинских гарантий. Убежден, что именно это даст толчок развитию медицинского страхования в Украине. Пора внедрить дополнительную плату больницам за достигнутый результат», - подчеркнул он.

Увольнение Степанова

18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

19 мая Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложил поддержать кандидатуру заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

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Автор: Константин Гончаров