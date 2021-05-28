Нардеп Евгений Шевченко намекнул журналистке, что если бы Лукашенко сместили с поста президента, Беларусь уже б захватила Россия.

Белорусская журналистка Татьяна Мартынова поскандалила с нардепом Евгением Шевченко, которого выгнали из «Слуги народа» за его визит к Александру Лукашенко.

Словесная перепалка произошла в прямом эфире программы «Право на владу» на 1+1.

Они не сошлись во мнениях во время обсуждения ситуации в Беларуси и перехвата пассажирского авиалайнера Ryanair в Минске, во время которого арестовали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

"Там нет жизни, там нет движения в сторону прогресса. Там есть гордость великим прошлым, православие головного мозга, там все, что угодно, кроме того, чтобы двигаться вперед. Кроме роста, кроме образования, кроме всего… и поэтому воспринимается вот этот псих (Александр Лукашенко, - ред.) как нечто, о чем можно говорить", - сказала журналист.

Когда Шевченко вспомнил, что с Мартыновой они уже встречались на одной из передач, она ответила: "Да, я еще тогда хотела плюнуть вам в лицо". И добавила, что ему стоит получить белорусский паспорт.

Мартынова напомнила, как в прошлом году Шевченко утверждал, что во время протестов в Беларуси никакого насилия не было.

Мартынова : В августе прошлого года утверждал, что это все нарисованные кровоподтеки. Это все нарисовано. Так, господин Шевченко?

: В августе прошлого года утверждал, что это все нарисованные кровоподтеки. Это все нарисовано. Так, господин Шевченко? Шевченко : Слушайте, вызовите себе неотложку. Вы чушь несете. Я такое где-то говорил?

: Слушайте, вызовите себе неотложку. Вы чушь несете. Я такое где-то говорил? Мартынова : Неотложку вызовите себе.

Также Мартынова обвинила украинского нардепа в том, что люди, слушающие его речи, начинают воспринимать мир в искаженном варианте.

Читайте также"Это выбор Лукашенко": Кулеба об опасности движения Беларуси в сторону России

"Потому что они (люди – ред.) слушают вас. Вы действительно очень эмоционально, речами Геббельса рассказываете, что все это придумано. Прекрасно! И половина украинцев, которые сейчас смотрят телевизор... Летом в Украине рейтинг 67% был у Лукашенко. Представляете? Это же опыление. И вы продолжаете опылять. А мы антиопыляем. И за это нас называют врагами. Вас, слава богу, уже из фракции выбросили. Я очень порадовалась. Спасибо Украине, спасибо Министерству иностранных дел", - сказала журналистка.

Шевченко в свою очередь намекнул, что если бы Лукашенко сместили с поста президента, Беларусь уже б захватила Россия.

"Благодаря таким, как вы, Родину свою потеряете. И вы вернетесь не в Беларусь, а в Российскую Федерацию потом".

Что известно о визите Шевченко в Минск

20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Лукашенко.

В партии "Слуга народа" заявили, что Шевченко никто не уполномочивал вести переговоры с Лукашенко.

22 апреля Шевченко заявил, что будет создавать собственный политический проект, если его исключат из фракции "Слуга народа".

26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции выступает за исключение из рядов фракции Шевченко из-за встречи с Лукашенко.

24 мая в пресс-службе партии «Слуга народа» заявили об исключении из фракции Евгения Шевченко. Соответствующее решение приняли большинством голосов депутатов фракции.

Задержание Протасевича в Минске

Романа Протасевича задержали вместе с девушкой во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту "Минск". Уже вскоре КГБ слил в сеть ролик с допросом журналиста со странными пятнами на лице.

Парень ранее был главным редактором крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA, что освещает политические события в Беларуси, а по специальности – журналист.

В ноябре 2020 года Протасевича вместе с другим основателем NEXTA Степаном Путило объявили в розыск, перед этим против них в Беларуси возбудили дело об организации массовых беспорядков.

На днях российские СМИ распространили информацию о непосредственном участии Протасевича в войне на Донбассе со стороны Украины в батальоне "Азов". В ответ окружение парня обвинения белорусских силовиков и пропагандистов отвергло. В свою очередь, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий уточнил, что белорус исполнял на фронте исключительно журналистские обязанности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко