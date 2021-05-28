Белорусская журналистка Татьяна Мартынова поскандалила с нардепом Евгением Шевченко, которого выгнали из «Слуги народа» за его визит к Александру Лукашенко.
Словесная перепалка произошла в прямом эфире программы «Право на владу» на 1+1.
Они не сошлись во мнениях во время обсуждения ситуации в Беларуси и перехвата пассажирского авиалайнера Ryanair в Минске, во время которого арестовали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
"Там нет жизни, там нет движения в сторону прогресса. Там есть гордость великим прошлым, православие головного мозга, там все, что угодно, кроме того, чтобы двигаться вперед. Кроме роста, кроме образования, кроме всего… и поэтому воспринимается вот этот псих (Александр Лукашенко, - ред.) как нечто, о чем можно говорить", - сказала журналист.
Когда Шевченко вспомнил, что с Мартыновой они уже встречались на одной из передач, она ответила: "Да, я еще тогда хотела плюнуть вам в лицо". И добавила, что ему стоит получить белорусский паспорт.
Мартынова напомнила, как в прошлом году Шевченко утверждал, что во время протестов в Беларуси никакого насилия не было.
- Мартынова: В августе прошлого года утверждал, что это все нарисованные кровоподтеки. Это все нарисовано. Так, господин Шевченко?
- Шевченко: Слушайте, вызовите себе неотложку. Вы чушь несете. Я такое где-то говорил?
- Мартынова: Неотложку вызовите себе.
Также Мартынова обвинила украинского нардепа в том, что люди, слушающие его речи, начинают воспринимать мир в искаженном варианте.
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"Потому что они (люди – ред.) слушают вас. Вы действительно очень эмоционально, речами Геббельса рассказываете, что все это придумано. Прекрасно! И половина украинцев, которые сейчас смотрят телевизор... Летом в Украине рейтинг 67% был у Лукашенко. Представляете? Это же опыление. И вы продолжаете опылять. А мы антиопыляем. И за это нас называют врагами. Вас, слава богу, уже из фракции выбросили. Я очень порадовалась. Спасибо Украине, спасибо Министерству иностранных дел", - сказала журналистка.
Шевченко в свою очередь намекнул, что если бы Лукашенко сместили с поста президента, Беларусь уже б захватила Россия.
"Благодаря таким, как вы, Родину свою потеряете. И вы вернетесь не в Беларусь, а в Российскую Федерацию потом".
Что известно о визите Шевченко в Минск
- 20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Лукашенко.
- В партии "Слуга народа" заявили, что Шевченко никто не уполномочивал вести переговоры с Лукашенко.
- 22 апреля Шевченко заявил, что будет создавать собственный политический проект, если его исключат из фракции "Слуга народа".
- 26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции выступает за исключение из рядов фракции Шевченко из-за встречи с Лукашенко.
- 24 мая в пресс-службе партии «Слуга народа» заявили об исключении из фракции Евгения Шевченко. Соответствующее решение приняли большинством голосов депутатов фракции.
Задержание Протасевича в Минске
- Романа Протасевича задержали вместе с девушкой во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту "Минск". Уже вскоре КГБ слил в сеть ролик с допросом журналиста со странными пятнами на лице.
- Парень ранее был главным редактором крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA, что освещает политические события в Беларуси, а по специальности – журналист.
- В ноябре 2020 года Протасевича вместе с другим основателем NEXTA Степаном Путило объявили в розыск, перед этим против них в Беларуси возбудили дело об организации массовых беспорядков.
- На днях российские СМИ распространили информацию о непосредственном участии Протасевича в войне на Донбассе со стороны Украины в батальоне "Азов". В ответ окружение парня обвинения белорусских силовиков и пропагандистов отвергло. В свою очередь, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий уточнил, что белорус исполнял на фронте исключительно журналистские обязанности.
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