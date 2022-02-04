Глава МИД РФ опроверг информацию, обнародованную в авторитетных американских СМИ.

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на данные США о том, что Москва хочет использовать фейковое видео как повод для вторжения в Украину. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти заявления "бредом".

Об этом пишет ТАСС.

"Я читал, смотрел в интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбассе. Бредовость такого рода выдумок, их с каждым днем становится все больше, очевидна любому более или менее опытному политологу", - сказал Лавров.

О каком фейковом видео идет речь

Вчера авторитетные американские газеты New York Times и Washington Post сообщили, что разведка Соединенных Штатов получила данные о план России состряпать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео.

По сценарию, в фейковом видео россияне хотели изобразить "нападение украинских военных на территорию РФ, или на русскоязычное население на Донбассе.

Читайте такжеПутин и Цзиньпин выступили с заявлением о "вызовах безопасности"Как отмечают оба издания, видео должно было быть детальным, с планами графических изображений инсценированных, усыпанных трупами последствий взрыва и кадров разрушенных домов. Кроме того, в ролике хотели показать поддельную украинскую военную технику, дроны Bayraktar и актеров, которые играют русскоязычных "пострадавших".

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