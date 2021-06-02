Также министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что назначил двух заместителей министра здравоохранения.

Игорь Кузин назначен заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Украины.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале по результатам кадровых назначений в ходе сегодняшнего заседания правительства.

"Кабмин назначил Кузина Игоря Владимировича заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Украины", - отметил он.

Читайте такжеГлава Минздрава Ляшко рассказал о своей семье и назвал любимые блюда

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о назначении двух своих заместителей.

По его словам, это Петр Емец и Игорь Кузин. Однако министр не уточнил, кто будет главным государственным санитарным врачом.

Известно, что Игорь Кузин был исполняющим обязанности гендиректора Центра общественного здоровья. На посту руководителя он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы Центра общественного здоровья.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко