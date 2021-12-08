В Беларуси обвинили Украину в "недружественных отношениях" из-за якобы сосредоточение военных сил на украинско-белорусской границе и пригрозили возможным локальным конфликтом.
По словам государственного секретаря белорусского Совбеза Александра Вольфовича, Украина якобы "начала занимать недружественную позицию" в отношении Беларуси, пишет "Белта".
"Мы в большей степени уделяли внимание защите западных рубежей - с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве. У нас единые корни и прошлое. Но, наверное, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику. Они смотрят на Запад (или им диктуют) и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения", - сказал Вольфович.
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Он заявил, что Украина проводит военные учения "практически на государственной границе Беларуси" и все это происходит якобы под видом "борьбы с нелегальной миграцией".
"Учение проводят на полигонах. Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты... Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось", - добавил Вольфович.
Напомним, ранее белорусские пограничники пригрозили Украине "крайне жесткими мерами" в случае нарушения государственной границы.
Добавим, Беларусь обвинила украинские вертолеты Ми-8 в нарушении границы во время учений. Вертолеты, по версии белорусской стороны, якобы на километр вошли в воздушное пространство Беларуси. Минобороны Белоруссии даже вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Беларуси в воздушном пространстве.
Отметим, украинские пограничники отрицали нарушение границы вертолетами, но подтвердили, что во время учений авиация действительно привлекалась.
Ситуация на границе Беларуси с Украиной
С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций к Беларуси.
В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ.
Особенно напряженная ситуация на белорусско-польской границе наблюдается в последние недели. Польские пограничники не впервые задерживают граждан Украины, которые помогают мигрантам. В частности, о таких случаях пограничная служба Польши информировала 24 октября и 13 ноября.
Украина 23 ноября начала специальную пограничную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционному кризису.