Министр подчеркнул, что членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе.

Членство РФ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе представляет угрозу безопасности и сотрудничества. Именно поэтому ОБСЕ должна лишить страну-агрессора членства.

Об этом в своем Twitter заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что страна-агрессор совершает зверства. Если РФ и дальше будет членом ОБСЕ, то под угрозой будет безопасность всей Европы.

"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили самые основы Хельсинкского Заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничества в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить РФ", - написал Кулеба.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Подоляк раскритиковал ЕС за продолжение торговых отношений с Россией.

"Самое время подумать о новой европейской "валюте обмена". Один баррель российской нефти = одному литру крови растерзанного украинского гражданина. А 140 европейских компаний, которые остались работать в РФ, - это одна #бучанскаярезня. Добавляйте свои оригинальные бизнес-идеи на крови", - отметил он.

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