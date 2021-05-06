Госсекретарь США сегодня находится в Украине с официальным визитом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, укрепление взаимодействия Украины и США имеет большое значение для всего евроатлантического сообщества.

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"Важно, что мой коллега и друг совершает первый визит в эту часть Европы именно в Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море — это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал он в Twitter по итогам встречи.

Визит Блинкена в Киев

Сегодня ночью госсекретарь США прибыл в Украину. Из аэропорта "Борисполь" в столицу он уехал на кортеже из десятков авто.

В МИД заявили, что Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.

Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высшими должностными лицами и представителями гражданского общества.

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Автор: Дмитрий Захаров