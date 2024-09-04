Вероятно, его заменит Андрей Сибига, который сейчас является заместителем главы украинского МИД.

Украинский дипломат Андрей Сибига заменит Дмитрия Кулебу на посту министра иностранных дел после кадровых изменений в правительстве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с мнением президента Украины Владимира Зеленского относительно этих кадровых решений.

"Кулеба, который подал в отставку в среду, теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, поскольку охваченная войной страна стремится присоединиться к блоку", - сказал собеседник, пожелавший остаться анонимным, поскольку информация не является публичной.

Сибига, который сейчас является первым заместителем Кулебы в МИД, имеет репутацию умелого дипломата. Он работал послом Украины в Турции и заместителем руководителя аппарата Зеленского до прихода в министерство в этом году.

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Кадровые изменения в правительстве

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Также ранее сообщалось, что вместо Дмитрия Кулебы наиболее вероятной кандидатурой является его первый заместитель Андрей Сибига.

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