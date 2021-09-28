Сейчас главный вопрос - каким будет в Германии коалиционное соглашение и кто сформирует коалицию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что политика главных претендентов на должность нового канцлера Германии для Украины понятна.

"У Германии наследственная внешняя политика, поэтому, мы убеждены, что даже сейчас нормандский саммит состоится при участии госпожи Меркель, то те решения и обязательства, которые будут взяты, - останутся актуальными для нового правительства Германии", - заявил Кулеба.

Он добавил, что смотрит на процесс коалиционных переговоров в Германии спокойно.

"Это будет очень прагматичное новое немецкое правительство. Оно не будет антиукраинским. Оно будет прежде всего заниматься внутригерманскими вопросами", - убежден Кулеба.

"И господин Шольц (лидер избирательного списка Социал-демократической партии Германии Олаф Щольц - УНИАН), и господин Лашет (глава Христианско-демократического союза Армин Лашет - УНИАН) - они нам понятны, но самое важное здесь, собственно, какой будет коалиционное соглашение с либералами и зелеными. Если это будет коалиция либералы плюс зеленые и христианские демократы или социал-демократы, то могут быть отличия в нюансах, но принципиально каких-то резких изменений я не ожидаю", - подчеркнул министр.

Политическая ситуация в Германии

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в ФРГ с небольшим перевесом выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую поддержали 25,7% избирателей.

Ближайший соперник СДПГ - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1% избирателей.

Партия "Союз-90/"зеленые" получила 14,8% голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%.

Левую партию поддержали 4,9% избирателей, таким образом, она не преодолела пятипроцентный барьер. Однако эта политическая сила сможет сформировать фракцию в парламенте, поскольку три ее представителя получили прямые мандаты в Берлине и Лейпциге.

После окончания голосования оба главных претендента на пост канцлера ФРГ - Олаф Шольц и Армин Лашет - заявили о готовности сформировать новое правительство Германии.

Жители Германии избрали депутатов 20-го по счету Бундестага. Через несколько недель законодатели должны избрать нового канцлера ФРГ, который затем сформирует правительство.

Автор: Виталий Саенко