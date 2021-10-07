Глава МИД подчеркнул, что проект по строительству Bayraktar в Украине уже состоялся.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что политики свое дело сделали в вопросе производства турецких беспилотников Bayraktar в Украине, теперь дело за бизнесом запустить процесс производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во Львове на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Что касается строительства Bayraktar в Украине, то я считаю, что этот проект уже состоялся. Потому что он пользуется политическим патронатом обоих президентов. Был ряд препятствий на пути к его реализации, но все они устранены, и сегодня мы с удовольствием отметили, что есть уже земельный участок, на котором будет построен собственно завод", - сообщил Кулеба.

"Поэтому, политики свое дело сделали. Теперь дело за бизнесом запустить производство", - добавил министр.

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Возле Василькова Киевской области будет построен центр по обслуживанию и модернизации турецких беспилотников Bayraktar.

29 сентября в присутствии главы государства Владимира Зеленского был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также проведения обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Автор: Виталий Саенко