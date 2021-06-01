Речь идет о поставках Украине турецких сверхэффективных ударных дронов.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на критику турецко-украинских отношений со стороны своего российского коллеги Сергея Лаврова.

В частности, речь идет о поставках Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar.

"Никто не должен обижаться на нашу продажу дронов Украине. Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад", - подчеркнул глава турецкого дипведомства.

Чавушоглу напомнил о том, что Россия, со своей стороны, "поставляет ракеты Сирии и другим странам", что турецкая сторона "ни дня не ставила под сомнение", передает ntv.com.tr.

Читайте такжеВ Турции назвали делом принципа поддержку территориальной целостности УкраиныОн также подтвердил позицию Турции относительно временной оккупации Крыма, в частности относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. "Наша позиция по Крыму известна. Мы также говорим об этом россиянам. Мы говорим о том, что ее решение - в политической плоскости", - добавил Чавушоглу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Турцию и другие страны "воздержаться от шагов, которые подпитывают милитаристские настроения украинских властей".

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Автор: Ирина Погорелая