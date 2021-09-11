Афганистан во время недели высокого уровня сессии Генассамблеи (ГА) ООН не будет представлен главой государства.
Ранее из предварительного списка выступающих следовало, что Афганистан будет представлен на уровне главы страны, затем в документ внесли изменения.
Теперь напротив Афганистана стоит "глава делегации". В ООН пояснили, что это уровень ниже министра, зачастую постоянный представитель при организации.
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Захват талибами власти в Афганистане
15 августа Афганистанзахватили члены террористического движения "Талибан". В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал из Афганистана.
7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его главой стал глава совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.
76-я сессия ГА ООН откроется 14 сентября. Неделя высокого уровня состоится с 21 по 27 сентября, передает kommersant.