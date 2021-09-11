Теперь напротив Афганистана стоит "глава делегации".

Афганистан во время недели высокого уровня сессии Генассамблеи (ГА) ООН не будет представлен главой государства.

Ранее из предварительного списка выступающих следовало, что Афганистан будет представлен на уровне главы страны, затем в документ внесли изменения.

Теперь напротив Афганистана стоит "глава делегации". В ООН пояснили, что это уровень ниже министра, зачастую постоянный представитель при организации.

Читайте такжеГенсек НАТО заявил, что наблюдает за возвращением "Талибана" к власти "с разбитым сердцем"

Захват талибами власти в Афганистане

15 августа Афганистанзахватили члены террористического движения "Талибан". В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал из Афганистана.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его главой стал глава совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

76-я сессия ГА ООН откроется 14 сентября. Неделя высокого уровня состоится с 21 по 27 сентября, передает kommersant.

Автор: Ирина Погорелая