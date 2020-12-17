Президент заявил о важности дальнейшей работы над освобождением временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что создание Крымской платформы уже поддержали в Европе и Северной Америке и призвал украинских послов активно работать над привлечением в неё стран других регионов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на пленарной сессии «Стратегические приоритеты внешней политики Украины» в рамках видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

Глава государства подчеркнул важность дальнейшей работы над освобождением временно оккупированного Крыма. Он отметил, что сегодня этот вопрос возвращен в международную повестку дня.

«Крымская платформа - это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыма - обретает все большую огласку. Эту инициативу уже поддержали наши партнеры в Европе и Северной Америке. Я призываю вас более активно работать над привлечением в нее стран других регионов», - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в этом году Генассамблея ООН приняла две очень важные крымские резолюции: «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым» и «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым».

По мнению президента, важно, чтобы о содержании этих резолюций знали все международные партнеры Украины.

«Это основная задача для нашего постоянного представителя при ООН, который это уже, кстати, блестяще делает. Но задача не только для него. Каждый из вас должен информировать о содержании инициированных Украиной документов в столицах своих стран пребывания. Такие резолюции - это ваши важные основные положения к встречам в местных МИД и с руководством стран пребывания», - отметил глава государства, обращаясь к украинским послам.

Что такое крымская платформа

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.

«Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

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Автор: Константин Гончаров