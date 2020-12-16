Среди приоритетов - противодействие агрессии РФ, запуск Крымской платформы, повышение эффективности отношений с зарубежными украинцами, развитие отношений со странами Азии, Латинской Америки, Африки, более тесное «вплетение» Украины в европейский контекст, углубление партнерства с США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очертил приоритеты внешней политики Украины в 2021 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время дискуссии “Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества” в Киеве.

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«Относительно 2021 года, безусловно мы будем двигаться по тем направлениям, которые общество от нас ожидает. Для себя я наметил несколько тем, которые я не сдвинул с места в 2020 году из-за того, что мы сдвинули с места многие другие процессы», - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что среди приоритетов в следующем году будет тема противодействия российской агрессии на всех фронтах.

«Это будет год запуска Крымской платформы - это будет новый элемент во всей архитектуре противодействия российской агрессии... я очень рад, что 20-30% положительно оценили инициативу по созданию Крымской платформы. Для мало раскрученной темы, которая еще в стадии разработки - это феноменально хороший результат, и мы точно попали в болевую точку украинского общества, которое считало, что государство Украина слишком мало делает для деоккупации Крыма», - сказал министр.

Также Кулеба убежден, что 2021 год будет годом зарубежных украинцев.

«Мы будем очень серьезно работать над повышением эффективности взаимоотношений с зарубежными украинцами. Будем продолжать двигаться по азиатскому треку, будем более предметно заниматься Африкой. Мы много аналитики провели по Африке, и теперь эта аналитика должна превратиться в политику. И очень верим, что у нас состоятся важные прорывы в двусторонних отношениях с рядом стран - со странами Латинской Америки, со странами Азии. Будем активно над этим работать», - подчеркнул он.

По словам Кулебы, он хочет, чтобы украинская дипломатия никогда не отрывалась от народа.

«Мы должны, с одной стороны, вести Украину вперед, и мы знаем куда мы ее ведем - мы ее ведем на Запад, мы ведем ее обратно в европейское политическое, правовое, культурное пространство. И для этого мы используем не только общепринятые форматы - интеграция в ЕС и НАТО. Мы также создаем новые кружева, которые более тесно связывают Украину со всем, что находится к западу от нашей границы. В этом году мы создали Люблинский треугольник... это абсолютно важный проект, и мы будем его развивать», - отметил он.

Министр также подчеркнул, что Украина будет создавать новые дополнительные «кружева», чтобы вплетать ее еще более тесно в европейский контекст.

«В следующем году будет еще одна большая интрига - это отношения с США. Все будут следить, писать, комментировать - это будет очень интересно. Я убежден, что в результате этого сотрудничества мы станем еще сильнее, и наше партнерство с США углубится», - добавил Кулеба.

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Автор: Константин Гончаров