Ратификация Римского статута Международного уголовного суда поможет Украине эффективнее "догонять" Россию за военные преступления, геноцид и преступления против человечности. А партия Петра Порошенко, которая выступает против ратификации, таким образом играет на руку Кремлю. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук.

"Не успела Верховная Рада начать детальное рассмотрение законопроекта о ратификации Римского статута, как команда Порошенко начала разгонять измену. Вылезли разные партийные "эксперты", которые в один голос говорят "не ко времени", "сейчас другие приоритеты", "жили же как-то и без статута", "выиграйте сначала войну" и т.д", - отметил Олещук.

По его словам, ратификация Римского статута - это историческое решение для Украины, ведь нужно использовать весь арсенал международных правовых средств, чтобы наказать Россию за ее преступления: "россияне требовали от нас отозвать признание юрисдикции МУС и не ратифицировать Римский статут. Если Россия против - это лучший аргумент "за". А те, кто начинает вокруг этой темы политические игрища - или играют на руку кремля, или настолько недалекие, что не понимают, что кремль играет их".

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Олещук развенчал аргумент представителей партии Порошенко, которые говорят, что якобы после ратификации МУС сможет судить украинских военных. Он отметил, что МУС уже 10 лет имеет право это делать, поскольку в 2014-м и 2015-м годах Верховная Рада дважды признавала юрисдикцию суда на всей территории Украины, сначала по преступлениям против человечности, затем - по военным преступлениям.

"Ратификация устава является требованием в Соглашении об ассоциации с ЕС. Кстати, все члены Европейского Союза - участники МУС", - налогошуе политолог, подчеркивая, что ратификация устава является требованием в Соглашении об ассоциации с ЕС. Кроме того, она даст Украине в МУС не только обязанности, но и права: влиять на выбор судей и прокурора МУС, выдвигать своего судью и голосовать за бюджет суда.

"Ратификация устава нужна нам, чтобы не выглядеть непоследовательными на международной арене. Как-то странно требовать от других стран выполнить ордер МУС на арест Путина и российских генералов, но самим не ратифицировать устав", - напоминает политолог.