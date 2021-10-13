Крепкие "орешки". Превратится ли дело Медведчука в дело Порошенко

Виктор Медведчук, по решению суда 12 октября, остался под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря. УНИАН узнавал, стоит ли к этому времени ожидать вручения подозрений другим фигурантам пленок Медведчука, в частности, пятому президенту Украины Петру Порошенко.

История с пленками Медведчука, которая доказывает тесные деловые связи представителя ОПЗЖ и кума Путина с экс-президентом Петром Порошенко, а также вскрывает решения, за которыми можно рассмотреть если не госизмену, то абсолютно недопустимые действия главы государства в условиях военного конфликта (покупка угля у боевиков, которые ведут обстрелы украинских позиций, за наличные), тянется уже несколько месяцев. И если раньше оппозиционные политики еще могли "поиграться" в разное понимание смыслов пленок Медведчука, мол, официально он занимался лишь освобождением пленных, то с каждым новым эпизодом тайных разговоров вскрываются подробности, которые свидетельствуют о другом.

К примеру, записи раскрыли историю получения Виктором Медведчуком украинской части нефтепровода "Самара-Запад", хотя ранее политик отрицал свою причастность к трубе. Или продемонстрировали активное участие политика в газовых переговорах Украины и России, а также договоренностей относительно поставок российского электричества в оккупированный Крым. "При этом в первом случае он явно отстаивает интересы и желания российской стороны, а во втором – частные интересы бизнес-партнера президента Петра Порошенко", - говорилось в расследовании BIHUS info.

Еще один эпизод журналистского расследования был посвящен переговорам Виктора Медведчука о закупке угля из ОРДЛО. Причем из пленок следует, что происходило это по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ.

И хотя эта информация находилась в доступе с июня, недавно начался новый этап этого сериала.

Серьезные обвинения

Сначала народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, который с мая находится под домашним арестом, сообщили о новом подозрении – о государственной измене (второй раз) и содействии терроризму. Мол, незаконные схемы закупки угля с оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах – действия, направленные на подрыв энергетической независимости Украины.

По информации СБУ, при посредничестве Медведчука состоялся сговор россиян с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. Впоследствии, с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ, были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины. Так, на оккупированной территории были выбраны два фактически не работающих угольных предприятия, их руководителями были назначены представителей оккупационных властей ОРДЛО, для них были открыты банковские счета и с ними заключили договоры на поставку угля. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, Украина профинансировала пророссийских террористов на сумму более 200 млн гривен. И Виктор Медведчук, по словам главы СБУ Ивана Баканова, имел к этому непосредственное отношение.

"Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами "схемы""… Следствие обладает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в "ЛДНР" и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий", - сказал он.

В аудиозаписи, которую продемонстрировала СБУ, Виктор Медведчук (по данным следствия, экспертиза подтвердила подлинность его голоса) обсуждает реализацию незаконных схем поставок угля из ОРДЛО в Украину с представителями российской власти и говорит, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.

Также Баканов сообщил, что правоохранители проверят причастность к этому делу пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой: "По состоянию на сегодня мы, в интересах следствия, не разглашаем других фигурантов… Но другого варианта, нежели отрабатывать версию причастности Порошенко и Гонтаревой к этому процессу, просто нет".

И пообещал, что если соответствующие доказательства будут собраны, то общество об этом, конечно же, узнает.

В "Европейской солидарности" уже традиционно попытались парировать. Но если летом из-за пленок Медведчука Петр Порошенко подавал иск против Владимира Зеленского с требованием обязать Офис президента сделать публичными все записи "в изначальном виде" (экс-президент и его адвокаты уверены, что скандальные записи журналисты получили с Банковой), то сейчас в заявлении "ЕС" информацию СБУ всего лишь назвали "попыткой реанимировать фейк о связи Порошенка и Медведчука". Мол, власти давно намерены использовать правоохранительный блок для уголовного преследования "лидера самого крупного оппозиционного объединения".

Напора не хватит

По словам главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, если судить по последним записям разговоров Виктора Медведчука, Порошенко политически санкционировал решение о закупке угля в ОРДЛО и решение передачи большой суммы наличных денег боевикам-сепаратистам.

"Это - потенциальный предмет для расследования. Дальше следствие должно выявить степень ответственности экс-президента Украины. Сам по себе факт передачи большой суммы наличных, боевикам, которые вели боевые действия против Украины, даже в обмен на уголь, это, конечно же, беспрецедентный факт. Тут, как минимум, есть проявление недопустимых действий в условиях военного конфликта", - считает он.

Политолог напоминает, что Порошенко в свое время не преследовал Медведчука, для этого не было пресловутой политической воли, потому что между ними были скрытые партнерские связи: "Медведчука использовали для контакта с Путиным, для инсценировки политической борьбы на президентских выборах, когда один - воинствующий патриот, а другие – пророссийская сила. Такой себе спектакль для избирателей, а за кулисами – активное сотрудничество".

Сейчас политическая воля по Медведчуку, похоже, есть. "Что же касается Порошенко, есть желание, чтобы дело по нему не только возникло, а было доведено до какого-то приговора. Однако, с одной стороны, этому не способствует низкая эффективность правоохранительных органов в Украине. С другой стороны, у власти есть опасения, что если следствие по Порошенко будет активно двигаться (все не ограничится только производством, а будет подозрение, будет решаться вопрос по мере пресечения), то это может подтолкнуть Порошенко к активным действиям на улице. А, учитывая, что у него есть поддержка людей и организаций, у которых есть опыт Майданов, попытка организовать политический кризис, какие-то шумные уличные акции, спровоцировать столкновения, вполне может быть успешной".

По словам Владимира Фесенко, в данном случае следует говорить не об усилиях или упорстве власти сделать какую-то пакость политическому оппоненту, а об эффективности действий правоохранительных органов, которые будут расследовать эту ситуацию и отстаивать позицию государства в судах (это проблема, существовавшая и при Порошенко, и при Зеленском): "Это тест на профессиональность СБУ и прокуратуры".

Директор социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко убежден, что у нынешней власти напора не хватит: "Наша судебная и правоохранительная системы живут по собственным законам. Поэтому Медведчук и Порошенко могут быть совершенно спокойны. Дело не дойдет до суда. А если и дойдет, то тянуться это будет очень долго. Как раз к окончанию срока Зеленского".

По его мнению, попытка справиться с этими политиками – некий способ замены какой-то серьезной политической, экономической и социальной жизни. То есть, такое желание у ОП есть, а с возможностями – проблемы: не будучи стопроцентно уверенными в том, что для уголовного преследования Порошенко хватит доказательств, никто не спешит переводить это дело из политической в уголовную плоскость.

"На самом деле Зеленскому надо было криминализировать Порошенко, а он его политизирует. Когда сторонники Зеленского приходят к дому лидера какой-нибудь политической силы - это политизация. И это очень плохо. Аналогично - с Медведчуком, идет политизация, а это – просто шум", - говорит Небоженко и отмечает, что такие действия могут сыграть с властью злую шутку и в результате избежать уличных акций и вероятных столкновений не удастся.

По его словам, правоохранительная система, существующая в нынешнем виде и благодаря Порошенко, и благодаря Зеленскому, не может справиться с покушением на помощника президента Сергея Шефира. Поэтому не стоит ожидать, что этой системе удастся "скрутить Порошенко и Медведчука": "Они могут спать спокойно, все у них будет хорошо".

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