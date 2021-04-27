В Офисе президента отметили, что двусторонних отношений между Украиной и РФ практически нет.

Формат, место и повестку дня будущей возможной встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в консультационном режиме между собой согласовывают Офис президента Украины и Администрация президента России.

Об этом в комментарии УНИАН заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Посмотрите на ситуацию в целом. Если мы видим сначала концентрацию, а затем частичный отвод российских войск от границы Украины, то с кем об этом логично говорить? С российской стороной. Если видим угрожающую активность в акватории Черного и Азовского морей, то с кем об этом логично говорить? Понятно, что с российской стороной", - отметил он.

Читайте такжеЗеленский хочет привлечь к переговорам по Донбассу новые страны

Подоляк заметил, что продолжают существовать "нормандский" и "минский" переговорные форматы, где российская сторона также представлена и где постоянно проходят переговоры в широком кругу.

"Но, в любом случае, диалог между президентами - диалог, безусловно, будет сложным - это обязательный уровень, если мы хотим ускорить принятие ключевых решений. Итак, почему это предлагается и может обсуждаться - следует уже из самой логики ситуации", - отметил он.

При этом, по мнению советника руководителя Офиса президента Украины, риторика, звучащая от российской стороны относительно этой встречи и вопросов, которые могут на ней нарушаться, - "это вопрос не содержания, а формы".

Как отметил Подоляк, Зеленский предложил содержательную вещь, а именно встречу для активизации тех процессов, которые пробуксовывают, и для решения тех вопросов, которые могут быть решены только с российской стороной.

Читайте такжеАрмия должна быть готова к возвращению войск РФ к границе Украины - Зеленский

"Президент Путин в ответ на это допустил возможность переговоров, именно из этого мы и исходим. Понятно, что дальше начинают работать две вещи - обязательные заявления сторон какими они видят темы повестки дня. И на этом этапе стороны заявляют максимумы и свои "красные линии". Но это только публичная, медийная составляющая, которая является элементом дипломатии давления", - отметил он.

"Вторая обязательная вещь - это и есть реальное согласование формата и повестки дня, которую в консультационном режиме между собой согласовывают Офис президента Украины и Администрация президента России. Логистика, время, приоритетные темы, окончательное место. Это, кстати, крайне сложно на этом этапе, потому что двусторонних отношений у нас практически нет... ", - резюмировал он.

Возможная встреча Зеленского и Путина

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать "проблему Донбасса". При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения "проблемы Донбасса" руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю его офиса Андрею Ермаку. "Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча состоится", - заявил он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров