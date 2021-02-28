По мнению Кравчука, сначала необходимо решить вопросы безопасности и контроля над границей.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что урегулирование конфликта на Донбассе нельзя начинать с политических вопросов, сначала надо решить вопросы безопасности и контроля над границей.

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«По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций минского и «нормандского» форматов мы не сможем добиться каких-либо успехов в войне на Донбассе... Сначала надо вопросы безопасности решить. Решить вопрос границы, чтобы никто туда не лазил, как к себе за забор. А тогда решать политические вопросы. То есть нельзя начинать с политических вопросов», – сказал Кравчук.

По его мнению, переговоры в «нормандском формате» были бы эффективнее, если бы к ним присоединились США. Он считает, что эти переговоры можно проводить в Женеве или Париже, а минские – нужно перенести.

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Автор: УНИАН