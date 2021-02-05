Президент отметил, что каналы "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK" содержали "говорящие армии", которые профессионально обманывали и зомбировали население.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций к "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK" законно и обусловлено весомыми, "железобетонными" причинами.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Президент обратился к украинцам на русском языке, "чтобы его услышала именно та часть населения, которая относится к украинскому языку с опаской".

Он продемонстрировал несколько книг писателей Михаила Булгакова и Бориса Акунина, чтобы опровергнуть неправдивую информацию ряда СМИ о том, что книги этих писателей в Украине запрещены.

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Президент уточнил, что запрещена была только книга Булгакова одного из издательств из-за предисловия, в котором указывались лица, поддерживающие оккупацию Крыма.

Зеленский назвал такие сообщения "наглой, циничной и опасной ложью - трио, которое напоминает трио каналов, которые на этой неделе прекратили свое вещание в Украине".

Он напомнил, что на этой неделе в действие было введено решение СНБО по поводу применения санкций к телеканалам "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK".

Президент отметил, что принятие им такого решения было обусловлено "весомыми, "железобетонными" причинами".

"Если кто-то забыл - 20 мая 2019 года я дал присягу народу Украины, если кто-то не знал – я поклялся защищать суверенитет нашой державы, независимость и безопасность нашей страны. Если кто-то забыл – Россия аннексировала наш Крым и часть нашей территории сегодня оккупирована. Уверен – временно. И все те, для кого бизнес с этими территорями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, все они составляют угрозу для Украины. Угрозу для нашей страны, а значит, страна будет с ними бороться. И это тоже является нормой", - пояснил Зеленский.

Он заявил, что как президент обязан и будет действовать любыми доступными ему способами для нейтрализации подобных угроз, в том числе при помощи санкций.

"В строгом соответствии этому закону, а также Конституции Украины, на основании предложений Верховной Рады, а также ее постановлений от 2018 года и данных Службы безопасности Украины, которые в силу понятных причин пока не могут быть оглашены, СНБО принял решение применение санкций к собственнику каналов "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK" – это главная причина прекращения вещания. И единственная, а не какая-то там критика, как кто-то из этих товарищей говорит, меня как президента", - уточнил президент.

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Зеленский добавил, что сегодня власть критикуют на всех каналах – и частных, и государственных, но далеко не все каналы попадают под санкции власти.

По его словам, эти три канала содержали "говорящие армии", которые профессионально обманывали и зомбировали население.

"Например, говорили, что власти украли у народа землю, но молчали о том, кто украл тысячи гектаров земли, пока действовал... фальшивый мораторий. Убеждали, что власти устроили тарифный геноцид, но молчали о том, что ряд облгазов и облэнерго принадлежат депутатам одной известной партии - "За жизнь", правда, не за вашу, а за их. Но главное – другое, ведь зарабатывая благодаря войне, они убеждали, что войны на самом деле нет, точнее она гражданская... и что это наш внутренний конфликт...", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что решение СНБО законно, логично, оправдано и справедливо. "А еще оно полностью поддержано США, Евросоюзом, странами "Большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов страны", - отметил Зеленский.

Президент обратился к украинцам, отметив, что "нас хотят разделить, но для того, чтобы этого не случилось, мы сами должны научиться разделять правду и вранье, благие намерения и "шкурные" интересы".

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"Правда безусловна и заключается она в одном – что есть средства массовой информации, а есть средства массового поражения. Снаряды поражают тело, а информация, увы, поражает разум. Есть свобода слова, а есть слова, которые могут привести к несвободе, и только правдивое слово должно быть свободным. Есть критика против личности, а есть диверсия против страны. И сегодня... Украина всё делает для мира, но никогда не даст себя в обиду, будет защищаться до последнего, не сдастся и точно победит", - подчеркнул глава государства.

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.

В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: Антонина Доломанжи