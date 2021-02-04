Также послы G7 подчеркнули необходимость всесторонней судебной реформы включая одновременную реформу Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Послы стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) отметили, что в Украине в рамках существования свободы медиа нужно бороться с дезинформацией в СМИ.

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте председательства Великобритании в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

"Послы G7 были рады встрече с президентом Владимиром Зеленским впервые в 2021 году. Мы провели продуктивный диалог по нескольким вопросам в поддержку развития Украины и приветствовали начальный прогресс в вопросе СБУ. Послы согласились, что существует необходимость бороться с дезинформацией, в рамках свободы и плюрализма медиа", - говорится в сообщении.

Также послы с удовольствием заслушали амбициозные планы судебной реформы, которые были изложены президентом Украины.

"Они подчеркнули необходимость всесторонней судебной реформы, включая одновременную реформу ВСП и ВККС, и выразили обеспокоенность недавними законодательными инициативами (законопроекты №3711, №4229), которые не обеспечат качественных, честных судей. Люди и бизнес Украины говорят нам, что им нужны именно такие", - заявили дипломаты.

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Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.

В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: Виталий Саенко