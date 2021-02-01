Никто в Украине не запрещал классических авторов, отметили в министерстве.

Министерство образования и науки опровергло информацию о якобы запрете в Украине романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Подобную информацию начали распространять в соцсетях и некоторых СМИ из-за решения Госкомтелерадио о запрете на ввоз в Украину книг отдельных российских издателей.

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В специальном разъяснении по этому поводу Минобразования отметило, что никто в Украине не запрещал классических авторов.

"Каждый может приобрести в книжном магазине различные издания "Мастер и Маргарита". Доступ к классическим текстам в нашей стране есть и должен быть беспрепятственным. Решение Госкомтелерадио не распространяется на произведения классической литературы. Решение касается лишь отдельных издателей, которые популяризируют российских деятелей кино с антиукраинской позицией", - отметили в министерстве.

В МОН заявили, что ложная информация распространяется с целью пропаганды, противостоять которой призваны уполномоченные государственные структуры. Также их задача заключается и в том, чтобы контролировать содержание ввозимой из РФ книжной литературы, которая порой является ярким примером ведения информационной войны.

"Российское государство поощряет своих издателей распространять позитивные образы о себе, собственных силовых органах, армии. Украина, соответственно, должна оберегать информационную среду своих граждан от подобных попыток навязывания идеологий и взглядов, выгодных стране-агрессору», - подытожили в сообщении.

Запрет на ввоз отдельных российских книг в Украину

В январе Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину ряд книг российского издательства ООО "Манн, Иванов и Фербер".

На обложках этих книг издатель разместил рекламу российских издательств «Эксмо» и АСТ, портал Yandex.ru, к которым в Украине решением СНБО применены специальные экономические санкции за систематический выпуск и распространение литературы антиукраинского содержания.

Кроме того, эти книги содержат рекламу социальной сети ВКонтакте, которая широко задействована в информационной войне против Украины.

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Автор: Дмитрий Захаров