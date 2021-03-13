Корниенко также сообщил, что в рядах партии сейчас находятся 7 тысяч человек.

Председатель партии «Слуга народа», первый заместитель председателя партийной фракции Александр Корниенко назвал «феноменальные» и «неприятные» результаты деятельности «Слуги народа».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корниенко сказал сегодня на съезде «Слуги народа», проходящем в столице.

Он отметил, что по результатам местных выборов в октябре прошлого года «Слуга народа» получила «феноменальные результаты, которых не было ни у одной партии", то есть речь идет о количестве избранных депутатов местных советов.

Вместе с тем Корниенко напомнил, от «СН» на этих выборах не избрали ни одного мэра ни в одном областном центре страны. По его словам, это "не буду говорить позорные, а неприятные результаты".

По словам Корниенко, сегодня в рядах партии – 7 тысяч членов, а по "армейским стандартам - это дивизия".

Корниенко напомнил, что сегодня на съезде будет изменен устав партии. Изменениями предусмотрено, что руководящими органами «СН» между съездами будет политический совет, представителей которого будут избирать на съездах, а также Национальный совет громад. В этот совет войдут руководители областных организаций, а также Киевской и Криворожской городских организаций.

По словам Корниенко, Криворожская городская организация партии "по особенности нашей партии приравнивается к областной (видимо, речь идет о том, что президент Владимир Зеленский - из Кривого Рога - УНИАН).

Съезд "Слуги народа"

Сегодня в столице проходит одиннадцатый съезд партии "Слуга народа".

В повестке дня съезда партии - 7 вопросов, в частности отчет о результатах ежегодного внутрипартийного финансового аудита партии по доходам и расходам, одобрение новых редакций устава и программы партии, избрание руководящих органов.

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Автор: Надя Пришляк