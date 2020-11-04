Депутаты просят суд признать неконституционными указы президента о назначении семи членов НКРЭКУ.

В Конституционный суд поступило представление 50 народных депутатов о неконституционности назначения членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как сообщается на сайте суда, соответствующее представление поступило сегодня, 4 ноября.

В нем депутаты просят суд признать неконституционными указы президента о назначении семи членов НКРЭКУ: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.

Парламентарии считают, что при назначении этих членов НКРЭКУ президент действовал за пределами своей конституционной компетенции.

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Кроме того, народные депутаты призывают суд проверить на конституционность ряд пунктов законов о НКРЭКУ и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг", которые касаются деятельности вышеназванных членов НКРЭКУ и полномочий президента по обеспечению устойчивой деятельности НКРЭКУ.

Среди прочих представление подписала и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также народные депутаты из этой фракции и фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и депутаты из группы "Довира" и внефракционные.

Авторы представления просят суд рассмотреть его безотлагательно.

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Автор: Антонина Доломанжи