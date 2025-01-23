У новой администрации в США совершенно другой взгляд на пути окончания войны в Украине, чем это видят в Европе.

Новая президентская администрация США намерена кардинально изменить подход к усилиям по окончанию войны. Вместо обещаний усиления Украины оружием, в команде Дональда Трампа хотят начать диалог с Владимиром Путиным. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты обратили внимание на то, как контрастировали между собой месседжи, которые на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе озвучивали европейские партнеры Украины и американцы из новой администрации.

Так, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал, что Украина в конце концов присоединится к военному альянсу, и утверждал, что переговоры с РФ следует начинать только после того, как Украина будет иметь достаточно сильную позицию.

Видео дня

"Если мы достигнем плохого [мирного] соглашения, это будет означать лишь то, что мы увидим, как президент России будет "давать пять" лидерам Северной Кореи, Ирана и Китая", - сказал он и добавил, что лучший способ предотвратить новое вторжение России, это взять Украину в НАТО.

Однако уполномоченный Трампа по специальным миссиям Ричард Гренелл, выступивший на форуме по видеосвязи, заверил, что США не согласны на расширение блока, пока некоторые страны-члены не выполняют обязательств по расходам на оборону в размере 2% ВВП.

Заметными были разногласия и относительно необходимости мирных переговоров. Большинство европейских стран, особенно на востоке континента, не хотят переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пока он не продемонстрирует то, что они считают настоящим желанием положить конец конфликту. Администрация Трампа считает, что немедленные прямые переговоры являются единственным способом положить конец конфликту.

"Мы считаем довольно шокирующим то, что в Европе так много министров иностранных дел, так много американских политиков того времени, которые просто не пытались остановить войну. Владимир Путин и Джо Байден не общались более трех с половиной лет. Теперь мы считаем, что это возмутительно. Американский народ считает это возмутительным", - сказал представитель Трампа.

Трамп и надежды на мир в Украине

Как писал УНИАН, мирный план Трампа, скорее всего, будет предусматривать территориальные уступки со стороны Украины. В обмен на эти уступки Запад предоставит Киеву свои гарантии безопасности.

Также мы рассказывали, что Дональд Трамп пригрозил запретить российский экспорт в США, если Москва не согласится на мирное соглашение. Однако Кремль, вероятно, проигнорирует это предупреждение, поскольку Россия и так почти ничего не продает в Америку.

Вас также могут заинтересовать новости: