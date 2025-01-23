Трамп угрожает зааблокировать российский импорт в США, которого по сути почти нет.

Президент США Дональд Трамп пригрозил России резким ужесточением санкций, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине. Однако Кремль, вероятно, проигнорирует это предупреждение, пишет Associated Press (AP).

В заметке на своем сайте Truth Social в среду Трамп пригрозил "ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается Соединенным Штатам из России и других вовлеченных стран".

Как отмечает AP, проблема с этой угрозой заключается в том, что, кроме небольшого количества удобрений, кормов для животных, неорганических материалов, таких как олово, и машин, Россия сейчас экспортирует в США очень мало. Поэтому накладывать пошлины фактически не на что.

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В 2024 году общий импорт США из России стоил 2,8 миллиарда долларов, что является незначительной суммой. Кроме того, Россия и так уже является одной из самых жестко санкционированных стран в мире.

Что касается "других вовлеченных стран", под которыми Трамп, очевидно, имел в виду Иран и КНДР, то и они тоже уже подпадают под огромное количество санкций США.

Трамп и надежды на мир в Украине

Как писал УНИАН, мирный план Трампа, скорее всего, будет предусматривать территориальные уступки со стороны Украины в пользу агрессора. В обмен на это Киев получит западные гарантии безопасности. Однако, чтобы мирный план Трампа сработал, необходимо разместить в Украине американские и европейские войска.

Также мы рассказывали, что президент Сербии предложил поставить Трампу памятник, если тот остановит войну в Украине. Вучич считает, что завершение войны в Украине спасет всю планету.

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