Он отметил, что первым этапом восстановления украинской власти должен быть перенос сервисных центров с линии соприкосновения на Донбассе и админграницы с Крымом на украинско-российскую границу.

Реинтеграция временно оккупированных Россией Крыма и ОРДЛО будет считаться завершенной тогда, когда на этих территориях полностью будет установлена украинская власть, а Минреинтеграции ликвидируют как неактуальное ведомство.

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Об этом интервью "ТСН" заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников. Он отметил, что первым этапом восстановления украинской власти должен быть перенос сервисных центров с линии соприкосновения на Донбассе и админграницы с Крымом на украинско-российскую границу.

"Вы знаете, я понимаю продолжительность этого процесса. Об этом говорит и опыт Хорватии. И первым этапом будет то, что наши сервисные центры будут перенесены с линии соприкосновения и админграницы на украинско-российскую границу, когда наши флаги замелькают над всеми админзданиями. Но главное, когда будет принято осознанное решение на государственном уровне о ликвидации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, потому что оно будет не нужно, вот это будет завершением реинтеграции", - пояснил Резников.

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Автор: Андрей Василюк