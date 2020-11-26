По словам Дейнеги, Павел Климкин уже почти полгода активно вовлечен в работу организации.

Экс-глава МИД Павел Климкин вошел в состав Наблюдательного Совета фонда "Повернись живим”.

Он и основатель фонда Виталий Дейнега стали первыми из членов Наблюдательного совета, о которых известно сейчас. Еще четыре ее члена будут представлены в ближайшие дни.

По словам Дейнеги, Павел Климкин уже почти полгода активно вовлечен в работу организации.

“От стратегических сессий в конфликтных переговорах, от консультаций за чашкой кофе на изнурительных 12-часовых встречах – он каждый раз был на высоте и, сам того не понимая, каждым действием демонстрировал верность ценностям фонда”, – сказал основатель Фонда и председатель Наблюдательного совета Виталий Дейнега.

"Мы должны победить. "Вернись живым" это о тех, кто помогает побеждать. Я никогда не видел вокруг Фонда людей, которые бы просто делали свое дело. Ни одного, поскольку для всех это история их жизни и борьбы. Очень горжусь, что мне выпал шанс стать частью этой истории – это большая честь и еще большая ответственность. Спасибо за то, что буду работать в такой команде, – заявил член Наблюдательного совета Павел Климкин.

Также 23 ноября 2020 года Фонд сообщил о смене руководства. Наблюдательный совет назначил директором экс-руководителя аналитического отдела организации, ветерана Тараса Чмута.

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Автор: УНИАН