По данным СМИ, на фоне угрозы полномасштабного нападения России Илья Кива бежал в Испанию.

Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, который, по данным СМИ, выехал из Украины на фоне полномасштабного наступления России в Испанию, заявил, что пока не будет возвращаться.

Депутат записал соответствующий ролик для своих подписчиков в Telegram.

Кива прокомментировал призыв Зеленского к украинцам объединяться вокруг угрозы нападения РФ. Член ОПЗЖ пожаловался на якобы политическое давление со стороны действующей власти.

"Ты говоришь возвращайся. Куда? В страну, в которую тебя загоняют, в которой против тебя ведутся системные провокации?!... Вы выдвигаете эти патриотические речи только потому, что вам больше деваться некуда... Не буду я тебя защищать, Зеленский. И не буду я за тебя, ***, отдавать свою жизнь. Потому что тогда, когда в 2014-м я имел две контузии, ты в это время *** по роялю возил", – высказался нардеп.

По данным Украинской правды, ряд нардепов и бизнесменов покинули пределы страны накануне анонсированной в западной прессе даты якобы нападения России. Среди них - члены ОПЗЖ.

Депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" с пророссийскими политическими взглядами избрали местом пережидания угрозы со стороны РФ в западных странах. В частности Илья Кива, который улетел в Испанию.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя данные СМИ, ответил, что о побеге речь не идет: "Решили убежать? Не сбежали, а по личным вопросам уехали".

Угроза нападения России

Россия сосредоточила возле Украины и на оккупированных территориях более 100 тысяч войск, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

Вместе с тем 15 февраля Минобороны РФ заявило об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Хотя аналитики эту информацию отрицают. В CIT, занимавшейся, в частности, расследованием падения МН17, утверждают о движении войск РФ к границе Украины.

Как писал УНИАН, 11 февраля советник по вопросам нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Россия нападет на Украину 16 февраля. Однако вскоре в Пентагоне эту информацию не подтвердили.

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