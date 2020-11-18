10 ноября, по результатам подсчета голосов, Каськива избрали депутатом Закарпатского областного совета.

Экс-руководитель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив, который прошел в областной совет Закарпатья от ОПЗЖ, до сих пор фигурирует в открытом против него уголовном деле о завладении государственными средствами в 2012 году.

Читайте такжеВАКС закрыл второе дело против мэра Одессы Труханова

Об этом сообщили в офисе генпрокурора на запрос Радио Свобода.

"В настоящее время судом осуществляется выяснение обстоятельств, установленных во время уголовного производства, и проверка их доказательствами. Приговор в уголовном производстве не принимался", – рассказали в прокуратуре.

10 ноября, по результатам подсчета голосов, Каськива избрали депутатом Закарпатского областного совета. В данных ЦИК он обозначен как "частный предприниматель, проживающий в Киеве".

Что известно о Каськиве

Владислав Каськив был активным участником «Оранжевой революции», после избрания Ющенко президентом был его советником, в 2009-2010 годах работал в правительстве Юлии Тимошенко.

Во времена Януковича Каськива руководителем Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами. Именно на этом посту и произошел скандал, который почти ничем не закончился: Каськива обвинили в растрате средств после подписания соглашения на 1 миллиард долларов с испанской компанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором.

В 2015 году Каськива объявили в розыск и уже в следующем году задержали в Панаме за «хищение и другие преступления». Однако вместо экстрадиции суд выпустил его под залог в 600 тысяч долларов. Каськив просил о политическом убежище, но Панама отказала.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН