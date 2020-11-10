Одиозный Каськив прошел в облсовет Закарпатья

Во времена Януковича Каськива руководителем Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами. Именно на этом посту и произошел скандал, который почти ничем не закончился.

Руководитель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами времен Януковича Владислав Каськив прошел в областной совет Закарпатья от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом свидетельствуют данные ЦИК. Читайте такжеСепаратист Струк возглавил город в Луганской области (видео) По официальной информации комиссии, Каськив – частный предприниматель, проживающий в Киеве. Что известно о Каськиве Владислав Каськив был активным участником «Оранжевой революции», после избрания Ющенко президентом был его советником, в 2009-2010 годах работал в правительстве Юлии Тимошенко.

Во времена Януковича Каськива назначили руководителем Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами. Именно на этом посту и произошел скандал, который почти ничем не закончился: Каськива обвинили в растрате средств после подписания соглашения на 1 миллиард долларов с испанской компанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором.

В 2015 году Каськива объявили в розыск и уже в следующем году задержали в Панаме за «хищение и другие преступления». Однако вместо экстрадиции суд выпустил его под залог в 600 тысяч долларов. Каськив просил о политическом убежище, но Панама отказала. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter