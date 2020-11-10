Владислав Каськив - скандальный экс-чиновник Януковича стал депутатом на Закарпатье / УНИАН
Руководитель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами времен Януковича Владислав Каськив прошел в областной совет Закарпатья от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
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По официальной информации комиссии, Каськив – частный предприниматель, проживающий в Киеве.
Что известно о Каськиве
- Владислав Каськив был активным участником «Оранжевой революции», после избрания Ющенко президентом был его советником, в 2009-2010 годах работал в правительстве Юлии Тимошенко.
- Во времена Януковича Каськива назначили руководителем Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами. Именно на этом посту и произошел скандал, который почти ничем не закончился: Каськива обвинили в растрате средств после подписания соглашения на 1 миллиард долларов с испанской компанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором.
- В 2015 году Каськива объявили в розыск и уже в следующем году задержали в Панаме за «хищение и другие преступления». Однако вместо экстрадиции суд выпустил его под залог в 600 тысяч долларов. Каськив просил о политическом убежище, но Панама отказала.
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