Зеленский требует от правительства четко объяснить украинцам, как происходит разделение регионов на четыре карантинные зоны

По словам президента, Кабмин должен разъяснить гражданам новые правила адаптивного карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства четко объяснить гражданам, как происходит деление на четыре зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом глава государства заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса в ответ на информацию правительства об эпидемической ситуации в Украине.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тысяч населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской областях и Буковине - более 40%.

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Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 3 августа зафиксировано 73 тыс. 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 738 летальных, 39 тыс. 876 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 990 новых случаев.

С 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа.

Все регионы разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Перечень регионов, вошедших в ту или иную зону, Госкомиссия ТЭБ и ЧС будет определять по пятницам, переход региона в другую зону будет происходить с понедельника.

С понедельника, 3 августа, «красный» уровень установлен в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области, а оранжевый - в Луцком и Любашевском районе Волынской области, в Ивано-Франковске и Тисменицком районе Ивано-Франковской области, во Львове, Николаевском, Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в Бережанах и Бучацком районе Тернопольской области.

В "зеленой" зоне действуют установленные по всей стране ограничения: ношение маски или респиратора в общественных местах; проведение массовых мероприятий при условии не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры, театры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В "желтой" зоне действуют ограничения "зеленой", а также запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой" и запрещается деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; заезд новых смен в детские лагеря; устанавливаются ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м площади помещения и не более 100 человек.

В "красной" зоне, кроме ограничений "оранжевой", запрещается также работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

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