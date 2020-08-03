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Зеленский требует от правительства четко объяснить украинцам, как происходит разделение регионов на четыре карантинные зоны

14:49, 03 августа 2020
Политика
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Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям по новым правилам карантина / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства четко объяснить гражданам, как происходит деление на четыре зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом глава государства заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса в ответ на информацию правительства об эпидемической ситуации в Украине.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тысяч населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской областях и Буковине - более 40%.

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Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 3 августа зафиксировано 73 тыс. 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 738 летальных, 39 тыс. 876 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 990 новых случаев.

С 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа.

Все регионы разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Перечень регионов, вошедших в ту или иную зону, Госкомиссия ТЭБ и ЧС будет определять по пятницам, переход региона в другую зону будет происходить с понедельника.

С понедельника, 3 августа, «красный» уровень установлен в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области, а оранжевый - в Луцком и Любашевском районе Волынской области, в Ивано-Франковске и Тисменицком районе Ивано-Франковской области, во Львове, Николаевском, Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в Бережанах и Бучацком районе Тернопольской области.

В "зеленой" зоне действуют установленные по всей стране ограничения: ношение маски или респиратора в общественных местах; проведение массовых мероприятий при условии не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры, театры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В "желтой" зоне действуют ограничения "зеленой", а также запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой" и запрещается деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; заезд новых смен в детские лагеря; устанавливаются ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м площади помещения и не более 100 человек.

В "красной" зоне, кроме ограничений "оранжевой", запрещается также работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

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