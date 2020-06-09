"Выходить будет очень непросто": Разумков прокомментировал экономический кризис из-за карантина

Столь масштабных последствий для экономики не было очень давно, заявляет председатель парламента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина входила в карантин не с самыми лучшими экономическими показателями, и выходить ей тоже будет очень непросто.

Как сообщается на сайте парламента, об этом Разумков сказал на заседании рабочей группы по наработке мер по экономическому развитию Украины.

По его словам, в результате распространения коронавируса в мире и карантина Украина столкнулась с нетипичным кризисом.

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"Мы входили в карантин не с самыми лучшими показателями, и выходить нам тоже будет очень непросто. Экономический кризис, который сегодня наблюдается в Европе, США и по всему миру, является действительно уникальным, ведь столь масштабных последствий для экономики не было очень давно", - сказал председатель ВР.

Разумков подчеркнул, что заседание рабочих групп по другим вопросам велись почти круглосуточно, особенно - в течение последних нескольких месяцев.

"Уверен, что вы сможете дать тот результат, которого требует государство сегодня, найти пути применения его возможностей. Сейчас мы можем недооценивать некоторые сферы, но убежден, что на базе этой группы и Комитета по вопросам экономического развития удастся разработать эффективную стратегию", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Разумкова, кризис не является односторонним явлением. "Любой кризис также несет возможности для развития и дальнейшего выхода на новый уровень. Надеюсь, что Украину ждет именно такой вариант, и это, в том числе, будет зависеть от результатов работы этой группы, работы комитета и Верховной Рады в целом", - отметил Разумков.

Как сообщал УНИАН, валовый внутренний продукт Украины в январе-апреле 2020 года сократился на 5%, что соответствует прогнозу развития Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

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