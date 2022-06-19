Михаил Подоляк отметил, что не Вашингтон придумал правила жизни.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову о том, что "у США не получится лишить Россию права голоса в мире". Он напомнил, почему Москва оказалась в нынешней ситуации.

Об этом советник главы ОПУ сообщил в Twitter.

Так, глава МИД РФ заявил, что "США не смогут своими поставками вооружений в Украину лишить Россию права на собственный голос в международных делах и принудить ее соблюдать правила, изобретенные Вашингтоном".

В свою очередь Подоляк отметил, что надо перестать вести себя "как варвары из Средних веков", чтобы "голос России слышали".

"Нельзя вторгаться в другие страны, устраивать массовые казни, строить концлагеря и красть ресурсы. Эти правила придуманы не Вашингтоном, господин Лавров. Это правила цивилизованного мира. Чтобы "голос России слышали", нужно просто перестать вести себя как варвары из Средних веков", - отметил советник главы ОПУ.

Как ранее сообщал УНИАН, на четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия "не вторгалась в Украину". Комментируя слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишеля Бачелета о том, что в селе Ягодное Черниговской области российские оккупанты 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка, в подвале школы, Лавров заявил, что это фейк.

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