"Ситуация плохая": Лукашенко сказал, считает ли Россию агрессором

Лукашенко считает, что Украина вправе так заявлять.

Беларусский президент Александр Лукашенко не считает Россию агрессором по отношению к Украине.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает сайт "Гордон".

Лукашенко, отвечая на вопрос, понимает ли он, что по отношению к Украине Россия является захватчиком и агрессором, заявил: "Ситуация плохая. Наверное, вы имеете право так высказываться. Я никогда не говорю и не скажу "захватчик" или "агрессор".

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Он также заявил, что украинцы и россияне для белорусов являются родными.

"Мы втроем родные. Никому мы нигде не нужны. Мы не должны были к этой драке прийти. А если пришли, давно должны были решить этот вопрос. Постоянно, когда мы с Путиным затрагиваем этот вопрос, только в этом ключе идет разговор. Немедленно надо заканчивать эту возню. Даже в России это основной тренд", - убежден Лукашенко.

Он, по его словам, хотел бы, чтобы "сестренка Украина, Россия и Беларусь по-братски сели и решили вопрос".

В этом же интервью Лукашенко рассказал, вернет ли Украина, по его мнению, оккупированные Крым и Донбасс.

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