Лукашенко рассказал, вернет ли РФ Украине оккупированные Крым и Донбасс

Белорусский президент назвал Донбасс "пятым колесом в телеге России".

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался относительно деоккупации Крыма и части Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает сайт "Гордон".

По его словам, в ближайшее время Украина вернуть Крым не сможет.

В частности, отвечая на вопрос журналиста, вернет ли Россия Крым "при нашей жизни", Лукашенко заявил: "Конечно, нет. С Донбассом проще. Донбасс - пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события".

Читайте такжеПутин объяснил, почему Беларусь не запускает поезда и самолеты в аннексированный Крым

Он также убежден, что у пятого президента Украины Петра Порошенко была возможность завершить войну на Донбассе.

"У Порошенко было много моментов, когда - я скажу недипломатически - извиваясь под столом, за столом, как угодно - можно было выкрутиться и стабилизировать ситуацию. "Вы это сделаете - тогда мы это. Вы это отдадите - мы это". Надо было найти возможность - и черт с ним, но надо было сохранить лицо Путину и России. Надо было дать сохранить. Но главное - результат. А он пошел лоб-в-лоб, подталкиваемый отдельными деятелями Запада", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская со второй попытки ответила на вопрос о принадлежности Крыма.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram