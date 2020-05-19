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В Раде требуют открыть уголовное дело после скандальных интервью Гордона (видео)

14:06, 19 мая 2020
Политика
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На скандальные интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-главарем боевиков Игорем Гиркиным («Стрелковым») и бывшим прокурором, которая поддержала аннексию Крыма, Натальей Поклонскою отреагировали народные депутаты.

Читайте такжеГордон решил взять интервью у российского террориста Гиркина: соцсети в яростиОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что оппозиция уже потребовала от СБУ открытия уголовного дела. По мнению депутатов, если какие-то спецслужбы и давали журналисту задание, то явно не украинские. Ведь фактически благодаря Гордону люди, которые обвиняются в Украине в тяжких преступлениях, получили площадку для популяризации.

Как ранее сообщал УНИАН, Дмитрий Гордон заявил, что записывал интервью в «сотрудничестве со спецслужбами».

В СБУ же прокомментировали, что эти интервью были собственной инициативе журналиста.

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