По его словам, Зеленский искренне верил, что сможет убедить Путина в возможности диалога.

Экс-глава МИД и бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, который сопровождал президента Владимира Зеленского во время его встречи с правителем РФ Владимиром Путиным в Париже, рассказал о переговорах двух лидеров. В интервью "РБК-Украина" он отметил, что, хотя подробностями делиться еще рано, кое-что все же можно раскрыть.

"Я могу сказать, что это была попытка поговорить. Президент Зеленский искренне верил, что ему каким-то образом удастся убедить президента Путина в том, что с нами можно говорить. Он как человек, который никогда не занимался политикой, а тем более политикой безопасности, не понимал, что вопрос не в нас. У нас может быть фамилия президента украинского какая угодно: может быть Янукович, Ющенко, или Зеленский, или Порошенко. Это не имеет никакого значения. Они искренне ненавидят нас всех", - подчеркнул Пристайко.

По его словам, украинская сторона может демонстрировать гибкость и пытаться сблизить позиции, однако россияне все равно захотят "сделать то, что они делают". По мнению дипломата, Зеленский со времен первой встречи с Путиным набрался политического опыта, однако столкновение с РФ, которое переросло в полномасштабную войну "расставило все на свои места".

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Пристайко отметил, что россияне планировали перетянуть Зеленского на свою сторону, чтобы он был не украинским президентом, а российским губернатором Украины. В частности, они предполагали, что у него будет политической воли меньше, чем у Януковича.

"Они не были довольны Януковичем. Они в конце-концов не хотели, чтобы он сбежал и жил в Ростове. Для чего им Янукович в Ростове? Им Янукович нужен в Украине. Помните, как когда-то Юлия Владимировна говорила: "Одумайтесь! Ростов не резиновый!" Для чего им увеличивать диаспору сирийскую или украинскую в Ростове? Им они нужны на местах. И они верили, что вот наконец придет внесистемный человек, который не имеет четкого установленного видения и контактов ни в военной элите, ни в разведывательной, контрразведывательной элите, в экспертных кругах, и с ним будет быстрее и проще. Но даже полгода пребывания у власти президента Зеленского многое открыли для него, что не все так, к сожалению, просто, как в фильме, и так легко не удастся все решить", - пояснил экс-министр.

Он считает, что Путин отказался от дальнейших переговоров с Зеленским, потому что еще на первой встрече не смог он него добиться желаемого.

"Я удивлен, почему россияне не понимают, что это украинский президент в конце концов. Он может им нравиться, может не нравиться, но это наш, это не их президент. И они решили решать этот вопрос по-другому. Не удалось по хорошему, как они это считают, будем решать по-злому. Опять же, рассчитывая на неопытность президента Зеленского и вообще разбалансированность политической системы, которая пережила переход от стандартных, установленных процедур к новым. Они считали, что в этот момент наше государство очень слабое", - говорит он.

Пристайко напомнил, что так же россияне напали в 2014 году, когда после революции у нас не было президента и "никто не знал, кто отвечает за что, кто дает кому команду". В 2022 году они также решили, что это будет подходящее время, однако их планы все равно не сработали.

"Если у кого-то были сомнения, включая наших соседей, в том, что мы государство, то они с неприятностью для себя и с огромными финансовыми человеческими потерями учатся этому сейчас", - подчеркнул дипломат.

В то же время он убежден, что время для переговоров между странами еще не пришло, хотя для этого и не обязательно ждать возвращения границ 1991-го года.

"Дипломаты часто формулируют мир или победу как состояние лучше, чем до войны. То есть в результате нашей войны мы должны получить состояние, лучшее, чем было до этого. В основе наших будущих договоренностей должны лежать гарантии того, что нашим детям, нашим внукам не придется воевать", - подытожил он.

Переговоры Зеленского с Путиным

Недавно Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Москвой с глазу на глаз. В то же время Путин не верит в возможность заключения мирного договора с Украиной через посредника.

Foreign Affairs пишет, что Трамп не сможет легко уговорить Зеленского и Путина на переговоры.

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