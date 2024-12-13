Трамп не сможет легко уговорить Зеленского и Путина на переговоры, - Foreign Affairs

Впрочем, альтернатив остается не много, а рычаги влияния у избранного президента США остаются.

В мае 2023 года во время выступления на CNN избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он сможет завершить войну в Украине за один день. Это амбициозное обещание стало одним из ключевых тезисов его предвыборной кампании, а накануне возвращения в Белый дом вокруг этого обещания ведутся дискуссии, пишет Foreign Affairs.

С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, Украина и ее союзники осторожно выражали готовность к переговорам, опасаясь, что Россия воспримет это как слабость. Впрочем, избрание Трампа предоставляет президенту Украины Владимиру Зеленскому дополнительное пространство для маневра: он может утверждать, что участие в переговорах неизбежно из-за политического давления. В недавнем интервью Зеленский уже выразил готовность к обсуждению возможных решений.

Фронтовая реальность

Условия войны пока не способствуют заключению соглашения. Для завершения войны нужна либо полная победа одной из сторон, либо патовая ситуация. Сейчас ни одна сторона не достигла решающего перевеса, но война еще не зашла в тупик. Российский правитель

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Владимир Путин убежден в своем превосходстве, особенно если Трамп сократит военную помощь Украине. В таком случае диктатор только усилит наступление, ведь армии редко прекращают борьбу, когда противник ослаблен.

Урок Афганистана

Во время первого срока Трампа США заключили соглашение с Талибаном, которое выглядело выгодным для боевиков, но в итоге не принесло мира. Талибан использовал договоренности как временное преимущество, которое помогло им достичь полного контроля над Афганистаном. Аналогичная стратегия умиротворения Путина тоже может иметь катастрофические последствия.

Трамп должен предложить более изящный план. Один из вариантов - побудить Украину номинально согласиться на уступки России в обмен на гарантии безопасности, такие как вступление в НАТО. Этот шаг обеспечит стабильный мир, позволив Украине получить надежную защиту от будущей агрессии.

НАТО и Украина

Журнал отмечает, что членство Украины в НАТО - это главный аргумент, который может убедить Киев согласиться на уступки. Такой компромисс также станет решающим фактором для стабилизации ситуации на границе с Россией. Украинцы, которые пережили многочисленные нарушения международных договоренностей со стороны Москвы, не доверяют обещаниям Кремля без реальных гарантий.

Официальное приглашение Украины в НАТО должно быть сделано в день подписания мирного соглашения. Это поможет предотвратить затягивание процесса ратификации и предоставит Украине четкие перспективы безопасности.

Впрочем, некоторые страны НАТО, в частности Германия и Венгрия, опасаются, что вступление Украины в альянс может привести к эскалации конфликта. Однако после трех лет войны Россия не имеет ресурсов для противостояния НАТО. Украина же может стать сильнейшей армией альянса, что позволит перераспределить военные обязательства США и их союзников.

Издание отмечает, что для Трампа посредничество в урегулировании конфликта станет возможностью продемонстрировать свое мастерство в дипломатии и потенциально получить Нобелевскую премию мира, к которой он стремится. Альтернатив не много - бесконечная война или капитуляция Украины. Как пишет журнал:

"Ни Путина, ни Зеленского не удастся легко уговорить сесть за стол переговоров, и Трамп может возмущаться из-за обязательности сохранения и даже расширения поддержки Украины как средства принуждения к переговорам. Но бесконечная война или капитуляция перед Путиным были бы гораздо хуже".

Трамп об Украине - последние заявления

В интервью также для издания Time Дональд Трамп заявил, что выступает против ударов ВСУ по территории РФ американским дальнобойным оружием. По его словам, количество погибших солдат, как украинских, так и российских, за последний месяц является "ошеломляющим", поэтому такое разрешение лишь "эскалирует эту войну и делает ее еще хуже".

В то же время журналист Time спросил у республиканца, говорил ли он с российским диктатором Владимиром Путиным после своей победы на президентских выборах. По словам Трампа, такой вопрос является неуместным, поэтому он отказался на него отвечать.

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