Также была организована передача гуманитарных грузов из ряда областей в город Киев.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обеспечила прохождение в Украину 100 фур с гуманитарной помощью.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

"Госпродпотребслужбой обеспечено прохождение в Украину почти 100 фур с гуманитарной помощью. Для обеспечения оперативного прохождения грузов вместе с Минагрополитики была упрощена процедура оформления грузов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также организована передача гуманитарных грузов из ряда областей в город Киев, который продолжает держать оборону.

Кроме того, сегодня официально начата подготовка для прохождения нового посевного сезона.

Война против Украины: