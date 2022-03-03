Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обеспечила прохождение в Украину 100 фур с гуманитарной помощью.
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.
"Госпродпотребслужбой обеспечено прохождение в Украину почти 100 фур с гуманитарной помощью. Для обеспечения оперативного прохождения грузов вместе с Минагрополитики была упрощена процедура оформления грузов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также организована передача гуманитарных грузов из ряда областей в город Киев, который продолжает держать оборону.
Кроме того, сегодня официально начата подготовка для прохождения нового посевного сезона.
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