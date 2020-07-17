В "Голосе" рассказали, почему не ушли в оппозицию раньше

О решении партии было объявлено сегодня в сессионном зале.

В партии "Голос" рассказали, почему объявили о переходе в оппозицию именно сегодня, а не раньше.

Подробности партийного решения рассказал нардеп Ярослав Юрчишин в эфире телеканала "Украина 24".

"На самом деле решение о переходе в оппозицию было принято еще полгода назад. Но тогда началась проблема с коронавирусом. В тот момент объявлять о переходе в оппозицию - это бы выглядело достаточно непродуктивно", - сказал он.

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"Почему мы были вынуждены перейти в оппозицию? Потому что нам власть обещала новые подходы, что в правительстве не будет людей, которые подозреваются в совершении коррупционных действий. Но сейчас мы видим, что на самом деле чем дальше, тем больше именно таких людей попадает в правительство. Складывается странная ситуация, что нам обещали посадки коррупционеров, но не посадки в министерские кресла", - объяснил депутат.

По словам Юрчишина, сейчас ситуация с коронавирусом стабилизировалась, поэтому было решено сделать заявление о переходе в оппозицию.

Как сообщал УНИАН, о переходе в оппозицию сегодня с трибуны Верховной Рады объявила глава "Голоса" Кира Рудык.

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