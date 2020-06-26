Достижением действующей власти является сохранение внешнеполитического курса Украины - Центр Разумкова

Украине сегодня удается дистанцироваться от втягивания во внутриполитическую борьбу в США, отмечают эксперты.

Достижением действующей власти является сохранение внешнеполитического курса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил содиректор программ внешней политики международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков во время презентации издания «Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты», которое сегодня было представлено в Киеве.

Он отметил, что «в числе достижений - внешнеполитический курс страны не претерпел кардинальной коррекции, то есть он остается последовательным и прогнозируемым на основных стратегических направлениях».

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По словам Пашкова, нынешней власти удалось зайти в определенной степени поддержку и солидарность ведущих стран мира и международных организаций.

Он считает, что на европейском и евроатлантическом направлениях действия власти следует оценивать как движение в правильном направлении, но они недостаточны.

Эксперт отметил, что перед новой украинской властью встала очень серьезная проблема на американском направлении. Он предполагает, что с приближением выборов в США проблемы будут усиливаться.

«В этой сложной ситуации украинской стороне сейчас удается дистанцироваться от втягивания во внутриполитическую борьбу в США», - сказал он и добавил, что сейчас удается избегать превращения Украины в источник компромата несмотря на провокационные «вбросы» извне и внутри страны.

В исследовании по этому поводу сказано, что Киев в 2019 году оказался в эпицентре резонансного внутриамериканского кризиса, связанного с инициированием импичмента действующему президенту США

«Последствия этой ситуации не исчезли с повестки дня и выглядят опасными. Во-первых, для Дональда Трампа украинское направление стало «токсичным» и по мере развертывания избирательной кампании в США будут использоваться апробированные положения об огромной коррупции в Украине. Параллельно будет усиливаться давление команды Трампа на Киев с целью получения компромата на главного конкурента Джо Байдена. В этих обстоятельствах контакты на высшем уровне выглядит для Украины очень проблемными из-за опасности быть втянутой во внутриполитическую борьбу в США», - говорится в экспертном заключении.

«Во-вторых, неприемлемым является дистанцирование президента США от конфликта на Донбассе и нежелание возобновлять «переговорный трек» Вашингтон-Москва, который курировал Курт Волкер. В-третьих, отдельные политические силы и в Украине, и извне будут пытаться использовать проблемы в отношениях Украина-США в собственных интересах, будут пытаться лишить Украину поддержки со стороны официального Вашингтона», - убеждены эксперты.

Они констатируют, что украинской власти удается избегать втягивания во внутреннюю борьбу в США и сохранять поддержку двух партий и в целом Конгресса.

«Однако сложно прогнозировать, по крайней мере в ближайшей перспективе, стабильную и восходящую динамику партнерства Украина-США. Потенциальной угрозой может стать факт обнародования в Украине в мае 2020 года аудиоматериалов, направленных на компрометацию Джо Байдена», - отмечают в Центре Разумкова.

Говоря об отношениях Украины с Польшей и Венгрией, Пашков обратил внимание на то, что Украина сделала шаги навстречу и Варшаве, и Будапешту, что улучшило отношения с этими странами.

«Киев сделал ряд шагов для урегулирования длительного конфликта с Венгрией (в части закона «Об образовании» - УНИАН), который сопровождался политико-дипломатическими демаршами и недружественными акциями венгерской стороны. Позитивом можно считать компромисс относительно проведения заседания Комиссии Украина-НАТО. Однако это лишь некоторые признаки возможного в перспективе урегулирования конфликта с Венгрией», - подчеркнул Пашков.

«Интенсивными были политико-дипломатические контакты с Польшей. Украинская сторона предоставила соответствующие разрешения на проведение поисковых работ, но эта инициатива пока является односторонней - Украина ожидает соответствующих шагов со стороны польской стороны... Итак, с одной стороны есть основания говорить об улучшении атмосферы украинского-польского сотрудничества, а с другой - чувствительные исторические вопросы, которые отягчают двусторонние отношения, остаются на повестке дня», - отметил эксперт.

По его словам, Украина, пытаясь решить проблемные вопросы с соседями, активизировала двусторонний диалог, сделала инициативные шаги навстречу. Это, в свою очередь, улучшило атмосферу взаимоотношений.

«Однако эти действия имеют «отложенный результат» и проблемы, которые отягчают взаимоотношения, окончательно не урегулированы», - считают в Центре Разумкова.

Они также констатируют, что действия новой власти по выполнению предвыборных обещаний и обязательств в течение первого года президентства Зеленского не достигли желаемых результатов.

«Если об отношениях с ЕС и НАТО можно говорить об определенных достижениях и позитивных шагах, то политика компромиссов на российском направлении является уязвимой, проигрышной и угрожает не только сведением на нет позитива в других внешнеполитических сферах, но и опасными последствиями для страны в целом. Сейчас рано говорить о решении сложных проблем и достижении нового качества отношений со странами-соседями», - заключают эксперты.

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