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У Зеленского рассказали, что ему подарили за год президентства

16:02, 15 июня 2020
Политика
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Чаще всего Зеленскому дарили книги и картины / фото УНИАН

Читайте такжеЗеленский похвастался подарком из "украинского Нью-Йорка" (фото)Об этом сообщили в Офисе президента, пишет 112.ua.

В частности, чаще всего президенту Зеленскому дарили: книги, картины, макеты военной техники, сувениры, посуду, ручки, галстуки.

Среди необычных подарков были:

  • дозиметр, полученный во время рабочей поездки на ЧАЭС;
  • велосипед Ampler – подарок от президента Эстонии;
  • маска для сна (во время визита в Эстонскую Республику);
  • мешочки с горохом нут и с семенами кориандра, которые подарили во время визита в Турецкую Республику.

Согласно распоряжению главы Администрации президента Украины, подарки, которые поступают на имя главы государства, один раз в год передаются в постоянно действующую экспозицию Фонда президентов Украины Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского.

Ранее УНИАН писал, как президент Эстонии вручила Зеленскому велосипед.

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