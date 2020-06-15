У Зеленского рассказали, что ему подарили за год президентства

Среди необычных подарков – дозиметр и мешочки с горохом нут и с семенами кориандра.

За первый год президентства главе украинского государства Владимиру Зеленскому чаще всего дарили книги, картины и сувениры.

Читайте такжеЗеленский похвастался подарком из "украинского Нью-Йорка" (фото)Об этом сообщили в Офисе президента, пишет 112.ua.

В частности, чаще всего президенту Зеленскому дарили: книги, картины, макеты военной техники, сувениры, посуду, ручки, галстуки.

Среди необычных подарков были:

дозиметр, полученный во время рабочей поездки на ЧАЭС;

велосипед Ampler – подарок от президента Эстонии;

маска для сна (во время визита в Эстонскую Республику);

мешочки с горохом нут и с семенами кориандра, которые подарили во время визита в Турецкую Республику.

Согласно распоряжению главы Администрации президента Украины, подарки, которые поступают на имя главы государства, один раз в год передаются в постоянно действующую экспозицию Фонда президентов Украины Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского.

Ранее УНИАН писал, как президент Эстонии вручила Зеленскому велосипед.

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