У Зеленского рассказали, что ему подарили за год президентства
16:02, 15 июня 2020Политика
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Среди необычных подарков – дозиметр и мешочки с горохом нут и с семенами кориандра.
Чаще всего Зеленскому дарили книги и картины / фото УНИАН
За первый год президентства главе украинского государства Владимиру Зеленскому чаще всего дарили книги, картины и сувениры.
Читайте такжеЗеленский похвастался подарком из "украинского Нью-Йорка" (фото)Об этом сообщили в Офисе президента, пишет 112.ua.
В частности, чаще всего президенту Зеленскому дарили: книги, картины, макеты военной техники, сувениры, посуду, ручки, галстуки.
Среди необычных подарков были:
- дозиметр, полученный во время рабочей поездки на ЧАЭС;
- велосипед Ampler – подарок от президента Эстонии;
- маска для сна (во время визита в Эстонскую Республику);
- мешочки с горохом нут и с семенами кориандра, которые подарили во время визита в Турецкую Республику.
Согласно распоряжению главы Администрации президента Украины, подарки, которые поступают на имя главы государства, один раз в год передаются в постоянно действующую экспозицию Фонда президентов Украины Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского.
Ранее УНИАН писал, как президент Эстонии вручила Зеленскому велосипед.
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