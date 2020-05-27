ГО "Життя" продвигает "убийственный" проект закона о новых ограничениях для табачной отрасли - эксперт

Эксперты называют законопроект №2813, который касается табачной отрасли и вынесен на рассмотрение Верховной Рады, убийственным для украинской экономики.

Об этом сообщает 5 канал. Ссылаясь на исследование издания РБК-Украина «Столпы экономики: кто и как регулирует табачную промышленность», журналисты отмечают, что проект закона №2813 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака» не соответствует нормам ЕС и способен причинить табачной отрасли и экономике Украины в целом существенный ущерб.

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Автор этого исследования, экономист, глава Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук сообщил 5 каналу, что принятие этого закона приведет к сокращению легального табачного рынка, росту контрабанды и контрафакта, увеличению потерь бюджета Украины. Кроме того, закон не решает задачу, которая перед ним ставится – уровень табакокурения не уменьшится.

Эксперт считает, что некоторые нормы проекта 2813, например, об унифицированной упаковке или о запрете на производство пачек со скошенными и округлыми краями - просто абсурдны.

По данным социологической компании InfoSapiens, внешний вид пачки сигарет лишь для 2% украинцев стал причиной, почему они начали курить, при этом для молодежи 18-24 лет дизайн упаковки вообще не имеет никакого значения – 0%.

«Законопроект разработан не специалистами. Его подготовила общественная организация «Життя», якобы пропагандирующая сокращение курения. Подобные организации десятилетиями живут на грантах. Это для них - работа. Научно-экспертное управление Верховной Рады считает, что проект нужно отдать на доработку авторам, что на простом языке означает «прекратите писать ерунду», - заявил Кушнирук.

В его исследовании также отмечается, что запрет на производство пачек со скошенными краями уничтожит украинский экспорт в страны, у которых такого запрета нет, и речь идет о 500 млн долларов ежегодно, которые Украина потеряет. Также отмечается, что «законодательный спам» (90 проектов законов о табачной отрасли было подано предыдущим созывов ВР и 14 - нынешним) и необдуманное регулирование табачной отрасли уже привело к росту контрабанды до критической отметки 6,6%, а бюджеты всех уровней потеряли в 2019 году 4,7 млрд гривен.

СМИ отмечают, что ГО «Життя» не первый раз пытается ввести различные запреты для легального рынка табачных изделий, но каждый раз их проекты законов не доходят до голосования из-за их низкого качества и угроз экономики, так как табачная промышленность обеспечивает 6,5% всех налоговых поступлений.

«По сути идет борьба активистов с легальным рынком в пользу нелегального. Регулированием табачной отрасли, как и любой другой, должны заниматься профессионалы, а не «борцы» за деньги», - уверен экономист.

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